Detenido por violar a su vecina con discapacidad menor de edad en una casa abandonada en Valencia

La policía Nacional investiga la violación a una menor de 16 años en el municipio de l'Horta Sud, donde ambos eran vecinos. La joven, que además sufre discapacidad física y trastorno neuroconductual, conocía al hombre desde pequeña.

Los hechos se produjeron el pasado jueves por la mañana, el agresor que la invitó a dar un paseo y ver a unos amigos, acabó con unos hechos totalmente distintos. La confianza entre ambos eran tal, que no levantó ningún tipo de sospechas. La menor ya ha recibido tratamiento médico y la agresión le ha dejado evidentes lesiones físicas y psicológicas.

La Policía explicó que ambos se conocían desde pequeños y que el hombre pasaba mucho tiempo con toda la familia de la joven, llegando a considerarle como un miembro más de la familia.

La joven regresó a su casa por su propio pie

Ambos se dirigían a buscar a otros amigos cuando en mitad del camino, se desviaron a una casas abandonadas y fue allí donde la convenció para entrar con la excusa de que había quedado allí con los amigos. Una vez dentro de la vivienda en ruinas, el hombre la empujó conta un sofá viejo y la violó ocasionándole heridas sangrantes. La joven huyó de la vivienda en ruinas dejando atrás parte de las prendas que llevaba.

La adolescente, al llegar a casa, no quiso contar a nadie lo ocurrido, sin recibir ningún tipo de ayuda. A la mañana siguiente, después de pasar una noche con mucho dolor y miedo, le contó a su madre que el vecino de toda la vida le había agredido sexualmente.

Inmediatamente, ambas se marcharon a urgencias, relatando que la menor de edad había sido víctima de una violación ocurrida el día anterior. Los médicos activaron el protocolo de agresiones sexuales y agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) acudieron hasta el lugar junto con el forense de guardia.

La joven sufrió graves lesiones

Tras los primeros resultados, se confirmó que la menor sufría lesiones hemorrágicas y de otros tipos provocadas por la agresión sexual. Una vez finalizadas las pruebas y tomadas las muestras, mujer e hija se dirigieron a la comisaria para formalizar la denuncia, aportando tanto los detalles como el nombre y datos del presunto violador.

Agentes de la UFAM que investigan el caso, acudieron a la vivienda en ruinas donde se produjeron los hechos, recuperando parte de la ropa de la menor y tomando pruebas de posibles restos biológicos del agresor sexual. Se investiga si el autor de la violación actuó por la vulnerabilidad de la víctima debido a su evidente discapacidad psíquica. El sospechoso que conocía estrechamente a la familia de la víctima, ya ha sido detenido.

