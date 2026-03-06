Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

VALENCIA

Detenido por violar a su vecina con discapacidad menor de edad en una casa abandonada en Valencia

El agresor sexual, que conocía a la víctima desde pequeña, se aprovechó de su discapacidad dejándole lesiones hemorrágicas

Agentes de la Polic&iacute;a Nacional en Valencia

Agentes de la Policía Nacional en ValenciaEuropa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

La policía Nacional investiga la violación a una menor de 16 años en el municipio de l'Horta Sud, donde ambos eran vecinos. La joven, que además sufre discapacidad física y trastorno neuroconductual, conocía al hombre desde pequeña.

Los hechos se produjeron el pasado jueves por la mañana, el agresor que la invitó a dar un paseo y ver a unos amigos, acabó con unos hechos totalmente distintos. La confianza entre ambos eran tal, que no levantó ningún tipo de sospechas. La menor ya ha recibido tratamiento médico y la agresión le ha dejado evidentes lesiones físicas y psicológicas.

La Policía explicó que ambos se conocían desde pequeños y que el hombre pasaba mucho tiempo con toda la familia de la joven, llegando a considerarle como un miembro más de la familia.

La joven regresó a su casa por su propio pie

Ambos se dirigían a buscar a otros amigos cuando en mitad del camino, se desviaron a una casas abandonadas y fue allí donde la convenció para entrar con la excusa de que había quedado allí con los amigos. Una vez dentro de la vivienda en ruinas, el hombre la empujó conta un sofá viejo y la violó ocasionándole heridas sangrantes. La joven huyó de la vivienda en ruinas dejando atrás parte de las prendas que llevaba.

La adolescente, al llegar a casa, no quiso contar a nadie lo ocurrido, sin recibir ningún tipo de ayuda. A la mañana siguiente, después de pasar una noche con mucho dolor y miedo, le contó a su madre que el vecino de toda la vida le había agredido sexualmente.

Inmediatamente, ambas se marcharon a urgencias, relatando que la menor de edad había sido víctima de una violación ocurrida el día anterior. Los médicos activaron el protocolo de agresiones sexuales y agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) acudieron hasta el lugar junto con el forense de guardia.

La joven sufrió graves lesiones

Tras los primeros resultados, se confirmó que la menor sufría lesiones hemorrágicas y de otros tipos provocadas por la agresión sexual. Una vez finalizadas las pruebas y tomadas las muestras, mujer e hija se dirigieron a la comisaria para formalizar la denuncia, aportando tanto los detalles como el nombre y datos del presunto violador.

Agentes de la UFAM que investigan el caso, acudieron a la vivienda en ruinas donde se produjeron los hechos, recuperando parte de la ropa de la menor y tomando pruebas de posibles restos biológicos del agresor sexual. Se investiga si el autor de la violación actuó por la vulnerabilidad de la víctima debido a su evidente discapacidad psíquica. El sospechoso que conocía estrechamente a la familia de la víctima, ya ha sido detenido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La investigación del accidente de Adamuz entra en una fase clave: abren las cajas negras de los trenes

El Gobierno insiste en que "todos queremos que se sepa qué ocurrió" en Adamuz

Publicidad

Sociedad

Playa de Las Palmas de Gran Canaria

La madre detenida por la muerte de su bebé dejó el cuerpo de su hija en un parterre y se sentó a su lado

Imagen de archivo de coches aparcados

Patrullas vecinales contra los 'gorrillas' en Sevilla: "Te amenazan, te insultan y te persiguen hasta casa"

Niño pintando en una guardería

Investigan una guardería de Jerez de la Frontera tras una denuncia por presuntos malos tratos a menores

Agentes de la Policía Nacional en Valencia
VALENCIA

Detenido por violar a su vecina con discapacidad menor de edad en una casa abandonada en Valencia

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 6 de marzo de 2026

Cassius Clay adopta el nombre Muhammad Ali
Efemérides

Efemérides de hoy 6 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 6 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 6 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

El funeral por la joven de Camargo fallecida en El Bocal de Santander será este jueves
Santander

Un vecino alertó del mal estado de la pasarela un día antes del derrumbe mortal en la playa de El Bocal

El aviso previo sobre la estructura de madera centra ahora la investigación tras el hallazgo del cuerpo de la joven de 20 años desaparecida.

Imagen de la menor desaparecida en Ourense

Piden colaboración para localizar a Ainhoa, la menor de 16 años desaparecida en Ourense

Imagen de archivo de la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canarias

Detienen a una mujer cuando paseaba con una bebé muerta en brazos por Las Palmas de Gran Canaria

Madre de Álex, el niño asesinado en Sueca

La madre de Álex, el niño de 13 años asesinado por el padre de su amigo en Sueca: "Aquí no cabemos las dos familias"

Publicidad