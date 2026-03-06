Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente Santander

La Policía Local no trasladó el aviso del 112 sobre el mal estado de la pasarela que colapsó en Santander

La alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual, reconoce el error en la cadena de respuesta de la policía y expedientará a la agente que no comunicó el aviso.

Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, la playa de El Bocal, a 4 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). El dispositivo desplegado tras colapsar ayer por la tarde la pasarela de la playa El Bocal, en Santander, que ha causado la muerte de al menos cinco personas, y que se ha mantenido hasta la medianoche, aunque agentes de la Policía Local han permanecido en el lugar toda la noche, se ha retomado a las 8.00 horas de este miércoles. El dispositivo está coordin...

La alcaldesa de la capital cántabra reconoce el error en la cadena de respuesta de la policía | EUROPAPRESS

Publicidad

Gonzalo Masip
Publicado:

Gema Igual, alcaldesa de Santander, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación. Ha informado que se expedientará a la agente de la policía municipal que no trasladó el correspondiente aviso tras la comunicación del 112 que alertaba sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal.

24 horas antes del accidente, en el que fallecieron seis jóvenes y otra más resultó herida de gravedad, un vecino se puso en contacto con el 112. En la llamada informaba que el puente se movía mucho y que podría caerse en el caso de soportar un excesivo peso. Dos minutos después, el teléfono de emergencias comunicó a la policía local el aviso recibido. En concreto, les trasladaron que el puente estaba roto y que existía el peligro de que quien lo pasase cayera a las rocas.

Sin embargo, según las palabras de la alcaldesa, la agente no dio al aviso la "urgencia necesaria" y no lo comunicó a ningún equipo. Aunque en ese momento no hubiera ninguna patrulla disponible podría haber abierto una incidencia. Eso hubiera permitido que el aviso hubiera "quedado en cola". Gema Igual ha lamentado el accidente que, considera, se podría haber evitado si la agente "hubiera hecho lo que se hace en otras ocasiones", reconociendo un error en la cadena de respuesta de la policía.

¿Qué institución es la responsable?

Respecto a qué institución era la responsable del mantenimiento de la pasarela, la alcaldesa insiste en que corresponde a Costas. En este sentido, señala que el documento al que se hace referencia en algunos medios, en el que el consistorio se comprometía a su mantenimiento, es un "compromiso de 2004 sobre un proyecto que jamás se ha finalizado".

Por último, ha destacado la nobleza de las familias de las víctimas al darle las gracias cuando no tenían por qué hacerlo. Ha subrayado que ha vivido el peor episodio de su vida política y que depurará las responsabilidades. Mientras, la única superviviente del derrumbe de la pasarela, de 19 años, evoluciona favorablemente de sus heridas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que con 92 años no deja de aprender: "Lo que más me gusta son las matemáticas"

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que no deja de aprender

Publicidad

Sociedad

Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, la playa de El Bocal, a 4 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). El dispositivo desplegado tras colapsar ayer por la tarde la pasarela de la playa El Bocal, en Santander, que ha causado la muerte de al menos cinco personas, y que se ha mantenido hasta la medianoche, aunque agentes de la Policía Local han permanecido en el lugar toda la noche, se ha retomado a las 8.00 horas de este miércoles. El dispositivo está coordin...

La Policía Local no trasladó el aviso del 112 sobre el mal estado de la pasarela que colapsó en Santander

El hospital de Bellvitge

Se investiga la muerte de un hombre por quemaduras en la ducha de un hospital de Barcelona

Playa de Las Palmas de Gran Canaria

La madre detenida por la muerte de su bebé dejó el cuerpo de su hija en un parterre y se sentó a su lado

Imagen de archivo de coches aparcados
Gorrillas

Patrullas vecinales contra los 'gorrillas' en Sevilla: "Te amenazan, te insultan y te persiguen hasta casa"

Niño pintando en una guardería
Malos tratos

Investigan una guardería de Jerez de la Frontera tras una denuncia por presuntos malos tratos a menores

Agentes de la Policía Nacional en Valencia
VALENCIA

Detenido por violar a su vecina con discapacidad menor de edad en una casa abandonada en Valencia

El agresor sexual, que conocía a la víctima desde pequeña, se aprovechó de su discapacidad dejándole lesiones hemorrágicas

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 6 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 6 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Cassius Clay adopta el nombre Muhammad Ali

Efemérides de hoy 6 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 6 de marzo?

El funeral por la joven de Camargo fallecida en El Bocal de Santander será este jueves

Un vecino alertó del mal estado de la pasarela un día antes del derrumbe mortal en la playa de El Bocal

Imagen de la menor desaparecida en Ourense

Piden colaboración para localizar a Ainhoa, la menor de 16 años desaparecida en Ourense

Publicidad