La Policía Local no trasladó el aviso del 112 sobre el mal estado de la pasarela que colapsó en Santander

Gema Igual, alcaldesa de Santander, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación. Ha informado que se expedientará a la agente de la policía municipal que no trasladó el correspondiente aviso tras la comunicación del 112 que alertaba sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal.

24 horas antes del accidente, en el que fallecieron seis jóvenes y otra más resultó herida de gravedad, un vecino se puso en contacto con el 112. En la llamada informaba que el puente se movía mucho y que podría caerse en el caso de soportar un excesivo peso. Dos minutos después, el teléfono de emergencias comunicó a la policía local el aviso recibido. En concreto, les trasladaron que el puente estaba roto y que existía el peligro de que quien lo pasase cayera a las rocas.

Sin embargo, según las palabras de la alcaldesa, la agente no dio al aviso la "urgencia necesaria" y no lo comunicó a ningún equipo. Aunque en ese momento no hubiera ninguna patrulla disponible podría haber abierto una incidencia. Eso hubiera permitido que el aviso hubiera "quedado en cola". Gema Igual ha lamentado el accidente que, considera, se podría haber evitado si la agente "hubiera hecho lo que se hace en otras ocasiones", reconociendo un error en la cadena de respuesta de la policía.

¿Qué institución es la responsable?

Respecto a qué institución era la responsable del mantenimiento de la pasarela, la alcaldesa insiste en que corresponde a Costas. En este sentido, señala que el documento al que se hace referencia en algunos medios, en el que el consistorio se comprometía a su mantenimiento, es un "compromiso de 2004 sobre un proyecto que jamás se ha finalizado".

Por último, ha destacado la nobleza de las familias de las víctimas al darle las gracias cuando no tenían por qué hacerlo. Ha subrayado que ha vivido el peor episodio de su vida política y que depurará las responsabilidades. Mientras, la única superviviente del derrumbe de la pasarela, de 19 años, evoluciona favorablemente de sus heridas.

