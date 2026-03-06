Investigan una guardería de Jerez de la Frontera tras una denuncia por presuntos malos tratos a menores

La Guardia Civil investiga una denuncia por presuntos malos tratos a menores presentada contra las responsables de una guardería situada en Jerez de la Frontera. La denuncia fue interpuesta por la madre de una niña de dos años, que acudió el pasado 14 de febrero al Puesto Principal de la Guardia Civil de la ciudad para poner en conocimiento de los agentes lo que, según sostiene, habría ocurrido con su hija durante el pasado curso.

Según fuentes de la investigación, la mujer asegura que su hija habría sido víctima de comportamientos inapropiados dentro del centro educativo. A estas acusaciones se han sumado los testimonios de dos educadoras que realizaron prácticas en la guardería y que también han prestado declaración ante los agentes.

De acuerdo con estos testimonios, las responsables del centro habrían mantenido, siempre según la versión de las denunciantes, comportamientos inadecuados y de carácter agresivo en el trato hacia algunos menores, especialmente durante las comidas.

Las educadoras que han declarado ante los agentes también relatan episodios de trato brusco y actitudes que consideran incompatibles con el cuidado de niños de tan corta edad. En su testimonio aseguran haber presenciado situaciones en las que varios menores permanecían llorando durante largos periodos sin recibir atención, así como gestos que interpretan como maltrato físico hacia algunos alumnos.

Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil inició las correspondientes diligencias y citó a las responsables del centro para tomarles declaración. La investigación se ha ampliado y también alcanza a una trabajadora de la guardería por un presunto delito de maltrato de obra sin lesiones sobre otro menor.

Una vez practicadas las primeras actuaciones, el Instituto Armado ha trasladado la investigación al juzgado competente y ha remitido la información a la Junta de Andalucía, administración que tiene las competencias sobre este tipo de centros educativos, para que determine si procede adoptar alguna medida administrativa.

Por el momento, solo consta una denuncia formal y la guardería continúa abierta, ya que no se ha decretado su cierre preventivo.

De hecho, a primera hora de este viernes varias madres y padres se han concentrado a las puertas del centro para mostrar su respaldo a la guardería. Ante los medios de comunicación, algunos de ellos han defendido el funcionamiento del centro.

Las diligencias continúan abiertas y será ahora la autoridad judicial la que determine los siguientes pasos en la investigación.

