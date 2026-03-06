La desesperación entre los españoles atrapados: "La embajada lleva 8 días valorando la situación"

El segundo avión del Ejército del Aire enviado para evacuar españoles de la zona del Golfo ya se dirige hacia la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. A bordo viajan 237 ciudadanos procedentes de Omán, en una operación organizada para facilitar el regreso de quienes se encontraban en países afectados por el conflicto en Oriente Próximo.

Sin embargo, la evacuación no resuelve la situación de miles de españoles que permanecen aún en distintos puntos de la región intentando encontrar una forma de regresar a casa.

Escalas que se convirtieron en una trampa

Muchos de ellos quedaron atrapados en aeropuertos o ciudades de tránsito. Es el caso de Lucía, que regresaba desde Sídney cuando el conflicto alteró su ruta de viaje.

"Estábamos todos de escala aquí en Doha", explica. En el aeropuerto coincidió con otros jóvenes españoles que tampoco pudieron continuar su trayecto. Lo que debía ser una parada breve se convirtió en una estancia forzada en medio de la tensión militar.

Uno de los viajeros describe el ambiente que se vive desde entonces: "Se veían las bombas por el cielo". Ante la falta de soluciones claras, algunos relatan que viven el día a día sin saber cuándo podrán salir del país. "No sabemos aquí es ir día a día", reconoce otra joven.

La incertidumbre es una constante entre quienes siguen esperando una solución. "La agonía es no saber cuándo vamos a volver", añade otra española que permanece en la zona.

Mensajes de precaución desde la embajada

Según explican algunos de los afectados, los mensajes recibidos desde la embajada han sido principalmente recomendaciones generales de seguridad.

"Que permanezcamos en casa", aseguran que es la principal indicación que han recibido. Olga, otra española atrapada en la región, describe lo que observa desde su habitación: "Ayer nos dijeron que nos quitásemos de las ventanas".

Ella había viajado a Filipinas para realizar un curso de buceo y quedó atrapada en el Golfo durante el regreso. Según relata, la situación sigue sin resolverse. "La embajada sigue valorando la situación, llevan 8 días valorando la situación".

Ante la falta de alternativas, Olga y otros tres españoles han decidido buscar una salida por carretera. Han contratado a un conductor que los llevará hasta Riad.

"Son 600 km de carretera por el desierto", explica. Aun así, reconoce que afrontan el viaje "con un poquito de miedo".

La incertidumbre continúa

Otros españoles viven situaciones similares en ciudades como Dubái. Carolina y Marcos, dos ciudadanos canarios, describen la preocupación que sienten mientras esperan poder regresar.

"No deja de afectarnos la incertidumbre de no saber cuándo poder volver", señalan.

