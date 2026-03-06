Patrullas vecinales contra los 'gorrillas' en Sevilla: "Te amenazan, te insultan y te persiguen hasta casa"

Los vecinos del barrio sevillano de 'El Cerezo' están desesperados. Denuncian que llevan más de una década soportando la inseguridad en la zona. Todo por la presencia constante de "gorrillas". Un problema que se ha intensificado en los últimos cuatro años, especialmente en las calles donde el estacionamiento es más difícil. "Así no se puede vivir, son las 24 horas del día, con peleas y riñas", se lamenta Marga, una de las afectadas.

Aseguran que se sienten presionados cuando aparcan sus vehículos. "Te piden dinero y si no les pagas, te amenazan, te insultan y hasta te persiguen hasta el portal", nos explican. Y ya no es solo pagar o no, sino que, a veces, hasta ponen tarifas. "No se conforman con calderilla, quieren que les des un euro o dos, como mínimo". De no hacerlo, denuncian, hay consecuencias. "Encontrarte el coche arañado o que te hayan partido alguna pieza de la moto".

"La policía no hace nada"

Hartos de la situación que consideran límite, han decidido actuar por sus propios medios y, desde la noche del lunes, están realizando patrullas ciudadanas que salen cuando se echa la noche. Una iniciativa, promovida a través de un grupo de WhatsApp que cuenta ya con casi 400 miembros, y que ha llegado a congregar a más de un centenar de vecinos. "La policía no hace nada, estamos hartos de llamarlos y saliendo nosotros a la calle, al menos los espantamos", aseguran.

Los aparcacoches ilegales no solo tienen a este barrio atemorizado también generan problemas de insalubridad ya que hacen sus necesidades en la calle y tiran botellas al suelo por que se pasan el día bebiendo, manifiestan los afectados y lo peor añaden que lo hacen junto a parques donde juegan sus hijos.

Las reacciones políticas a la problemática de este barrio ubicado en el distrito de La Macarena no han tardado en producirse. Mientras que Juan Bueno, portavoz en el Ayuntamiento, ha solicitado al Gobierno central el refuerzo policial, la oposición pide al alcalde de Sevilla que solucione la insostenible situación que llevan padeciendo estos vecinos.

Mientras llegan o no soluciones, los residentes de 'El Cerezo' se reunían en el barrio con pancartas para denunciar el problema. Además, han dejado claro que cada noche van a continuar reuniéndose en grupos de más de un centenar de personas para intentar proteger su barrio de estas personas que llevan desde hace tiempo ocasionando conflictos e inseguridad.

