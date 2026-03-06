LaLiga EA Sports
Celta de Vigo - Real Madrid: partido hoy de LaLiga EA Sports, en directo (1-1)
Sigue en directo el Celta de Vigo - Real Madrid de la jornada 27 de LaLiga EA Sports.
Publicidad
El Real Madrid visita hoy (21:00 horas) al Celta de Vigo en la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El partido es una final de para los de Álvaro Arbeloa, que aterrizan en Balaídos tras dos derrotas consecutivas (Osasuna y Getafe) que les han distanciado a cuatro puntos del Barcelona.
Enfrente, el Celta de Claudio Giráldez que acumula cuatro triunfos en sus últimos cuatro partidos (PAOK Tesalónica, Mallorca, PAOK Tesalónica y Girona) y asentando en puestos europeos. Los gallegos ya ganaron el partido de ida en el Bernabéu (0-2), con doblete de Swedberg.
Onces oficiales del Celta de Vigo - Real Madrid
Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba; Miguel Román, Carreira; Jutglá, Williot y Borja Iglesias.
Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arada Güler, Thiago Pitarch; Brahim y Vinícius.
¡Ya puedes seguir en directo el Celta de Vigo - Real Madrid de LaLiga EA Sports!
Más Noticias
- Lindsey Vonn ya entrena en el gimnasio menos de un mes después de su grave accidente en los Juegos Olímpicos
- Del silencio a cantar el himno mientras hacen el saludo militar: el llamativo cambio de las futbolistas iraníes
- María Ciudad, la montañera que ha conquistado el Kilimanjaro con cinco enfermedades crónicas
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (1-1)
Ferran Jutglà caracolea en el lateral del área y acaba disparando. Desvía Rüdiger, pero ni el colegiado ni el línea lo ven. Puerta para el Real Madrid.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (1-1)
Otro disparo de Tchouaméni desde la frontal. Algo desviado, puerta para el Celta de Vigo.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (1-1)
Despeja Marcos Alonso un centro de Trent. El Real Madrid busca volver a adelantarse en el marcador en Balaídos.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (1-1)
Amarilla para Borja Iglesias. Falta dura del delantero del Celta sobre Tchouaméni. Pese al gol, no es el mejor partido del Panda.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (1-1)
¡Gooool del Celta de Vigo! ¡Goool de Borja Iglesias! Empata el Celtya tras una gran jugada de Williot Swedberg, que le gana el espacio a Trent, que anda lento y blando, recorta y se la pone en bandeja al Panda.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-1)
Está jugando una buena primera parte el Real Madrid. El Celta de Vigo anda impreciso y precipitado. Los de Arbeloa, bien con el balón.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-1)
¡Fuera de juego de Borja Iglesias! ¡Pero vaya mano había casado Courtois ante el delantero del Celta de Vigo!
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-1)
¡Gooool del Real Madrid! ¡Goool de Tchouaméni! Jugada ensaya en el saque de esquina y gol del mediocentro francés. Le llega el balón a la frontal y saca un disparo cruzado que se va para dentro. ¡Ya mandan los de Arbeloa en Balaídos!
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-0)
¡Casi marca Thcouaméni! Dispara y se va por muy poco... Es córner.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-0)
¡Al palo Vinícius! Gran pase en profundidad de Trent, el brasileño se va como un rayo y la cruza ante Radu estrellando el balón en el palo. Ocasión clarísima para el Real Madrid.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-0)
Tiene que salir Courtois ante Jutglà para evitar una situación muy peligrosa para el Real Madrid.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-0)
Está tocando ahora con precisión el equipo de Giráldez.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-0)
La pega por abajo Borja Iglesias y Courtois rechaza un balón que iba para dentro.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-0)
Toca el Real Madrid y el Celta esperando en su campo. los de Giráldez esperando una pérdida para montar una contra.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-0)
Primer pase en largo hacia la zona de Vinícius. Despeja la zaga del Celta de Vigo sin problema ese balón.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-0)
Dispara Borja Iglesias en el primer ataque del Celta de Vigo. El balón se va alejando de la portería de Courtois.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports (0-0)
¡¡¡Arrancaaaa el partido en Balaídos!!! Ya se juega el Celta de Vigo - Real Madrid de la jornada 27 de LaLiga EA Sports.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
¡Saltan los dos equipos al césped de Balaídos! ¡A punto de comenzar el Celta de Vigo - Real Madrid!
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
Menos de 20 minutos para el pitido inicial en Balaídos. El Real Madrid está obligado a sumar los tres puntos hoy en Vigo y meter presión al Barcelona, que este sábado visita San Mamés. Todo lo que no sea ganar puede complicar y mucho las opciones ligueras para los de Arbeloa.
Por su parte, el Celta de Vigo empatará en la quinta plaza con el Betis si hoy gana al Real Madrid. Buen momento para recordar los onces del partido de hoy:
Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira; Ferran Jutglà, Swedberg y Borja Iglesias.
Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Mendy; Fede Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch; Vinícius, Güler y Brahim.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
Claudio Giráldez sabe que el Real Madrid tendrá hoy ganar de cambiar la negativa dinámica en la que llega a Balaídos. El entrenador del Celta de Vigo recordó que los de Arbeloa "viene de dos derrotas en Liga, eso les hace más peligrosos".
"Es difícil competir contra equipos como el Real Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid. Si esos equipos están perfectos y hacen las cosas bien, es muy difícil. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener nuestro máximo nivel para poder competir contra ellos", señaló Giráldez.
"Muy pocas veces en nuestra historia le ganamos los dos partidos en un mismo año y eso significa que es raro que el Celta le gane al Real Madrid. Ojalá lo podamos conseguir sabiendo que es muy difícil", apuntó el técnico del club vigués.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
Tenemos ya los onces de Celta de Vigo y Real Madrid confirmados. Se viene un partidazo en Balaídos para abrir la jornada 27 de LaLiga EA Sports.
CELTA DE VIGO: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba; Miguel Román, Carreira; Jutglá, Williot y Borja Iglesias.
REAL MADRID: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arada Güler, Thiago Pitarch; Brahim y Vinícius.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
¡Tenemos también confirmado el once titular del Celta de Vigo! Así sale hoy el equipo de Claudio Giráldez: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba; Miguel Román, Carreira; Jutglá, Williot y Borja Iglesias.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
Brahim y Mendy son las novedades en el once del Real Madrid. Álvaro Arbeloa apuesta por el futbolista francés en el lateral izquierdo y por el jugador marroquí en ataque. El joven Thiago Pitarch repite como titular en el centro del campo ante la ausencia de Camavinga.
Así sale hoy el Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Mendy; Fede Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Gúler; Vinícius y Brahim.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
Álvaro Arbeloa analizó este jueves lo que les espera hoy en Balaídos y dejó claro que lo primordial es volver a ganar, después de dos derrotas consecutivas en LaLiga.
"Lo importante no es explicar el fracaso, lo importante es ganar. Explicar por qué has perdido no sirve de nada, en el Real Madrid sólo importa ganar el próximo partido. Podría hablar de un proceso de aprendizaje, de que no hay nada lineal, que en cada proceso hay picos, pero no serviría de mucho. Soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor y de que hay una gran plantilla", admitió Arbeloa
"Mañana vamos a un partido muy difícil con muchas bajas, pero tenemos jugadores suficientes para dar más, pelear mejor y tener una mentalidad más acorde a este escudo. Hasta el último día que esté aquí voy a pelear para que así sea. No tengo otro objetivo en la cabeza", señaló el entrenador salmantino.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
¡¡¡Tenemos ya el once oficial del Real Madrid para jugar hoy ante el Celta de Vigo!!! Así sale hoy el equipo de Arbeloa: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arada Güler, Thiago Pitarch; Brahim y Vinícius.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
El Real Madrid ha viajado a Vigo con diez bajas y siete canteranos. Vamos a ver qué once saca esta noche Arbeloa al césped de Balaídos, donde los blancos se juegan media Liga.
La convocatoria del Real Madrid ante el Celta de Vigo es la siguiente:
Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
Defensas: Carvajal, Trent, Asencio, Rüdiger, Fran García, Mendy, Diego Aguado y Lamini Fati.
Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.
Delanteros: Vinícius, Brahim y Gonzalo.
Celta de Vigo - Real Madrid, en directo: partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports entre Celta de Vigo y Real Madrid! La jornada 27 se abre hoy en Balaídos con un partidazo con mucho en juego y con los de Arbeloa obligados a ganar para seguir en la lucha por el título de Liga.
Los blancos llegan a Vigo tras dos derrotas consecutivas en LaLiga (Osasuna y Getafe) que les dejan ya a cuatro puntos del Barcelona, líder de la competición. Por su parte, el Celta de Vigo recibe al Real Madrid en un gran momento de forma y habiendo ganado sus últimos cuatro partidos (PAOK Tesalónica, Mallorca, PAOK Tesalónica y Girona).
¡Ya puedes seguir en directo el Celta de Vigo - Real Madrid de la jornada 27 de LaLiga EA Sports!
Publicidad