Celta de Vigo - Real Madrid: partido hoy de LaLiga EA Sports, en directo (1-1)

El Real Madrid visita hoy (21:00 horas) al Celta de Vigo en la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El partido es una final de para los de Álvaro Arbeloa, que aterrizan en Balaídos tras dos derrotas consecutivas (Osasuna y Getafe) que les han distanciado a cuatro puntos del Barcelona.

Enfrente, el Celta de Claudio Giráldez que acumula cuatro triunfos en sus últimos cuatro partidos (PAOK Tesalónica, Mallorca, PAOK Tesalónica y Girona) y asentando en puestos europeos. Los gallegos ya ganaron el partido de ida en el Bernabéu (0-2), con doblete de Swedberg.

Onces oficiales del Celta de Vigo - Real Madrid

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba; Miguel Román, Carreira; Jutglá, Williot y Borja Iglesias.

Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arada Güler, Thiago Pitarch; Brahim y Vinícius.

