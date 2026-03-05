Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detienen a una mujer cuando paseaba con una bebé muerta en brazos por Las Palmas de Gran Canaria

Varios vecinos alertaron al ver a una mujer deambulando con una bebé mojada en brazos. Se sospecha que pudo ahogar a la menor en el mar.

Imagen de archivo de la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canarias

Imagen de archivo de la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canarias

Juan Muñoz
Publicado:

Una mujer ha sido detenida en Las Palmas de Gran Canaria tras presuntamente matar a su bebé de año y medio, a la que habría ahogado según las primeras hipótesis.

Varios testigos alertaron de la presencia de una mujer deambulando con una bebé en brazos, mojada y con evidentes signos de ahogamiento, por el barrio marinero de San Cristóbal.

La Policía Nacional llegó al lugar poco después, sobre las 22h de la noche. Los agentes avisaron a los servicios sanitarios de Emergencia y trataron de reanimar a la bebé. La madre, que estaba también empapada y descalza, fue detenida.

Confirmaron su muerte en el hospital

La menor fue trasladada al Hospital Insular Materno Infantil de Las Palmas, donde se confirmó su fallecimiento.

El caso ha sido asumido por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, que investigan las circunstancias en las que se ha producido los hechos. Se ha decretado el secreto de sumario.

No está previsto que este jueves la detenida pase a disposición judicial, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

