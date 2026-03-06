Noticias de hoy, viernes 6 de marzo de 2026

La de este viernes ha sido la madrugada más dura desde que comenzó la guerra hace ya una semana.

El rezo en el Despacho Oval

Un grupo de pastores evangélicos rodea a Trump en el Despacho Oval, ponen sus manos sobre él y todos comienzan a rezar pidiendo guía y protección para el presidente. Ocurre mientras Estados Unidos está inmerso en una guerra contra Irán a la que no se ve el final. El presidente de Estados Unidos tiene claro que lo siguiente va a ser Cuba y también que él debe elegir al sucesor de Jameneí.

España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre

España ha enviado la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Una base británica en la isla sufrió el ataque de un dron iraní y ahora varios países europeos acuden en su apoyo. Trump vuelve a cargar contra España, dice que es una perdedora y que no juega en equipo. Curioso que justo después recibiera a Messi.

La madrugada más dura de la primera semana de guerra

Israel ha lanzado un gran ataque sobre Teherán, mientras mantiene abierto el frente en Líbano contra Hezbolá. Por su parte, Irán ataca a los países de su entorno. Misiles contra hoteles en Baréin y drones contra la mayor base estadounidense en la región.

El precio del petróleo sube

El petróleo se dispara tras subir casi un 5%. El barril de Brent supera ya los 85 dólares. Esto se traduce en la mayor subida del precio de la gasolina en España en 8 meses y se espera que vaya a más.

Segunda votación de María Guardiola

La presidencia de Guardiola en Extremadura pende de un hilo. Hoy se somete a una segunda votación. Y Vox ya ha dicho que no apoyará a la candidata del PP, votará con el PSOE. Si no hay cambios de última hora se abre un plazo de dos meses para evitar una repetición electoral.