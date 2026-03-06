Noticias de hoy, viernes 6 de marzo de 2026

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La de este viernes ha sido la madrugada más dura desde que comenzó la guerra hace ya una semana.

El rezo en el Despacho Oval

Un grupo de pastores evangélicos rodea a Trump en el Despacho Oval, ponen sus manos sobre él y todos comienzan a rezar pidiendo guía y protección para el presidente. Ocurre mientras Estados Unidos está inmerso en una guerra contra Irán a la que no se ve el final. El presidente de Estados Unidos tiene claro que lo siguiente va a ser Cuba y también que él debe elegir al sucesor de Jameneí.

España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre

España ha enviado la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Una base británica en la isla sufrió el ataque de un dron iraní y ahora varios países europeos acuden en su apoyo. Trump vuelve a cargar contra España, dice que es una perdedora y que no juega en equipo. Curioso que justo después recibiera a Messi.

La madrugada más dura de la primera semana de guerra

Israel ha lanzado un gran ataque sobre Teherán, mientras mantiene abierto el frente en Líbano contra Hezbolá. Por su parte, Irán ataca a los países de su entorno. Misiles contra hoteles en Baréin y drones contra la mayor base estadounidense en la región.

El precio del petróleo sube

El petróleo se dispara tras subir casi un 5%. El barril de Brent supera ya los 85 dólares. Esto se traduce en la mayor subida del precio de la gasolina en España en 8 meses y se espera que vaya a más.

Segunda votación de María Guardiola

La presidencia de Guardiola en Extremadura pende de un hilo. Hoy se somete a una segunda votación. Y Vox ya ha dicho que no apoyará a la candidata del PP, votará con el PSOE. Si no hay cambios de última hora se abre un plazo de dos meses para evitar una repetición electoral.

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que con 92 años no deja de aprender: "Lo que más me gusta son las matemáticas"

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que no deja de aprender

Cassius Clay adopta el nombre Muhammad Ali

Efemérides de hoy 6 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 6 de marzo?

El funeral por la joven de Camargo fallecida en El Bocal de Santander será este jueves

Un vecino alertó del mal estado de la pasarela un día antes del derrumbe mortal en la playa de El Bocal

Imagen de la menor desaparecida en Ourense
SOS Desaparecidos

Piden colaboración para localizar a Ainhoa, la menor de 16 años desaparecida en Ourense

Imagen de archivo de la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canarias
Policía Nacional

Detienen a una mujer cuando paseaba con una bebé muerta en brazos por Las Palmas de Gran Canaria

Madre de Álex, el niño asesinado en Sueca
Crimen Sueca

La madre de Álex, el niño de 13 años asesinado por el padre de su amigo en Sueca: "Aquí no cabemos las dos familias"

Visi pide justicia para su hijo, mientras la familia del asesino confeso dice que viven amenazados y que ellos no son responsables de nada

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que no deja de aprender
Estudios

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que con 92 años no deja de aprender: "Lo que más me gusta son las matemáticas"

Dolores Campos Brito, vecina del barrio de San Nicolás en Gran Canaria, es la alumna de mayor edad del Centro de Educación de Personas Adultas de Las Palmas de Gran Canaria.

El Gobierno insiste en que "todos queremos que se sepa qué ocurrió" en Adamuz

La investigación del accidente de Adamuz entra en una fase clave: abren las cajas negras de los trenes

Tumor cáncer

Un estudio revela el papel de las hormonas del estrés en la formación de metástasis

Continúa el dispositivo de búsqueda para dar con el desaparecido en el accidente de Santander

Localizan el cuerpo de Elena, la joven de Guadalajara desaparecida en la zona donde se rompió la pasarela de la playa de El Bocal en Santander

