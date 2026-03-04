Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cadáver

Hallan descuartizado a un joven español de 33 años en París: "Había una cabeza en el baño y un torso en una caja"

En un principio el propietario del inmueble no quería abrir la puerta a la policía.

Un coche de polic&iacute;a en Francia

Un coche de policía en FranciaImagen de archivo

Publicidad

Llevaba días sin saber nada de él. Su tía acudió al domicilio y al comprobar que el coche estaba ahí y no contestaba al teléfono avisó a las autoridades que entraron a la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida de un joven de 33 años que llevaba seis años residiendo fuera de España.

Todo ocurrió en la capital francesa, aunque el chico era de Tolosa, un municipio del País Vasco. Tras la alerta del familiar, la policía accedió junto a los servicios de emergencia al domicilio de Saint-Denis, a las afueras de París, donde encontraron una escena impactante, casi imposible de olvidar.

Según informaron fuentes policiales a 'Le Parisien' al entrar al apartamento había "restos humanos sobre una lona manchada de sangre, un torso humano en una caja de plástico y una cabeza en el baño que coincidía con la descripción física de la víctima".

En el lugar de los hechos había un cuchillo de cocina, unas tijeras de podar y carne no identificada en el interior de una cacerola. Aunque además de encontrar todo lo anterior, en el domicilio también estaba el casero, que en un principio se negó a abrir la puerta a las autoridades.

Se trata de un hombre de 50 años que afirmó haber tenido una pelea "con herramientas" con la víctima la cual acabó inconsciente. Una fuente cercana a la investigación declaró que "sin saber qué hacer, el propietario acabó desmembrando el cuerpo para transportarlo".

Ahora está detenido y enfrenta cargos de "asesinato y profanación de cadáver". Los primeros indicios apuntan a que todo sucedió el pasado 27 de febrero, pero será la autopsia quien lo confirme.

Una vecina le dijo al mismo medio que "durante toda la noche había policías por todas partes. (...) Algunos llevaban batas blancas y entraban y salían de la casa. No entendía qué estaba pasando; parecía una película".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 3 de marzo de 2026. ¿Qué pasó el 3 de marzo?

Pinochet regresa a Chile tras ser puesto en libertad

Publicidad

Sociedad

Día Mundial de la Obesidad

Día Mundial de la Obesidad: ya hay más de 1.000 millones de afectados en el mundo

La UVI móvil se desplazó al lugar de los hechos pero no pudieron reanimarle

Muere un joven de 27 años al caerle dos pacas de paja de 200 kilos en Guadalajara

Continúa el dispositivo de búsqueda para dar con el desaparecido en el accidente de Santander

Continúa la búsqueda para localizar al desaparecido tras el derrumbe de una pasarela en Santander en el que murieron cinco personas

Un coche de policía en Francia
Cadáver

Hallan descuartizado a un joven español de 33 años en París: "Había una cabeza en el baño y un torso en una caja"

Condenado seis años de prisión por dejar morir a su mujer enferma y dependiente
Condena

Seis años de prisión a un hombre diagnosticado con el 'síndrome de cuidador quemado' que dejó morir a su esposa

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 4 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Reparación y actualización del telescopio espacial Hubble
Efemérides

Efemérides de hoy 4 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 4 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 4 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Hula

Un paciente del hospital de Lugo se niega a marcharse tres semanas después de recibir el alta

Los servicios de Emergencia trabajan en la zona del derrumbe

Un muerto y varios heridos tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos, Valladolid

ExDAO dice que no forzó a la denunciante a quedarse en la casa y achaca a "celos" la acusación de agresión sexual

El exDao de la Policía asegura que la denunciante actuó "por celos" y que las grabaciones "no encajan" con la querella

Publicidad