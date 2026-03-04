Hallan descuartizado a un joven español de 33 años en París: "Había una cabeza en el baño y un torso en una caja"

Llevaba días sin saber nada de él. Su tía acudió al domicilio y al comprobar que el coche estaba ahí y no contestaba al teléfono avisó a las autoridades que entraron a la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida de un joven de 33 años que llevaba seis años residiendo fuera de España.

Todo ocurrió en la capital francesa, aunque el chico era de Tolosa, un municipio del País Vasco. Tras la alerta del familiar, la policía accedió junto a los servicios de emergencia al domicilio de Saint-Denis, a las afueras de París, donde encontraron una escena impactante, casi imposible de olvidar.

Según informaron fuentes policiales a 'Le Parisien' al entrar al apartamento había "restos humanos sobre una lona manchada de sangre, un torso humano en una caja de plástico y una cabeza en el baño que coincidía con la descripción física de la víctima".

En el lugar de los hechos había un cuchillo de cocina, unas tijeras de podar y carne no identificada en el interior de una cacerola. Aunque además de encontrar todo lo anterior, en el domicilio también estaba el casero, que en un principio se negó a abrir la puerta a las autoridades.

Se trata de un hombre de 50 años que afirmó haber tenido una pelea "con herramientas" con la víctima la cual acabó inconsciente. Una fuente cercana a la investigación declaró que "sin saber qué hacer, el propietario acabó desmembrando el cuerpo para transportarlo".

Ahora está detenido y enfrenta cargos de "asesinato y profanación de cadáver". Los primeros indicios apuntan a que todo sucedió el pasado 27 de febrero, pero será la autopsia quien lo confirme.

Una vecina le dijo al mismo medio que "durante toda la noche había policías por todas partes. (...) Algunos llevaban batas blancas y entraban y salían de la casa. No entendía qué estaba pasando; parecía una película".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.