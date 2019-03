Se investiga si el incendio del Teatro Albéniz ha sido intencionado o fortuito

El incendio que ha afectado al Teatro Albéniz de Madrid está controlado y se considera extinguido el foco del fuego, según ha informado la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, quien ha pedido a la Delegación del Gobierno que, ahora que está vacío el edificio del Hotel Madrid como consecuencia de ese incendio, se proceda a proteger el inmueble para evitar que se pueda volver a 'okupar'.



Plañiol ha explicado que el suceso se ha producido alrededor de las 13 horas en el tercer sótano del teatro, en unas dependencias que se destinaban a una antigua sala de fiestas.



El foco ha sido una acumulación de cables y basura, si bien ha añadido que es "pronto para saber si ha sido fortuito o intencionado". "El foco está apagado, se está aireando el edificio y esperaremos a las causas oficiales", ha afirmado.



"No se puede decir que los ocupantes del hotel sean los causantes directos o indirectos de los daños, pero es verdad que cuando se ocupa un edificio de estas características siempre hay riesgo para la integridad de todos", ha añadido.



Plañiol ha indicado que "no ha hecho falta desalojar el hotel Madrid porque ante el incendio se ha vaciado solo". "Ahora están los dos vacíos, así que hemos llamado a la delegada del Gobierno para decirle que está vacío y que ha llegado el momento de protegerlo y se puede desocupar", ha sugerido.



"Los ocupantes no utilizan debidamente el inmueble"

Sobre si algunos posibles problemas entre los 'indignados' puedan haber desembocado en esta situación, ha señalado que "los comentarios por parte de muchos de los posibles indignados van en ese sentido".



"Desconozco lo que pasa dentro, pero los ocupantes son personas que no están utilizando debidamente el inmueble: ponen en riesgo el edificio y por tanto la integridad de todos. Si ha sido causa o no, en breve lo podremos saber", ha concluido.