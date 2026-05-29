Detenido un profesor de un colegio de Santiago por abusos sexuales a menores

La dirección del colegio comunicó este jueves a las familias de Educación Primaria el despido de uno de sus docentes tras conocer que se había iniciado una investigación contra él por presunto abuso sexual. El caso ha sobresaltado esta mañana a la ciudad de Santiago al tratarse de uno de los colegios más conocidos de la capital gallega.

Actualmente, los hechos se encuentran bajo investigación policial y judicial, y han sido declarados secretos al tratarse de un caso en el que hay menores implicados.

El centro asegura haber actuado "con la máxima diligencia y responsabilidad" desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos, colaborando de manera plena con las autoridades competentes. No quieren hacer declaraciones al respecto, ya que su máxima es respetar la identidad de los menores, pero muestran su total disposición e intención de colaborar en lo que sea preciso.

Comunicado emitido a las familias

En el comunicado remitido a las familias, al que ha podido tener acceso Antena 3 Noticias Galicia, la dirección explica que el asunto está ya en manos de la Justicia y recordó que existe secreto de sumario decretado por el juzgado encargado de la investigación. Por ello, el colegio hace un llamamiento a la prudencia y a la sensibilidad ante una situación especialmente delicada, insistiendo en la importancia de proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias.

Dice este comunicado: "Por ello, rogamos que se eviten especulaciones, rumores o la difusión de información no contrastada, y que cualquier comentario relacionado con este asunto se realice desde el respeto absoluto hacia los menores afectados".

Asimismo, también especifica esta circular que: "El centro está recibiendo asesoramiento especializado para acompañar adecuadamente a las familias y alumnos, y solicita que toda comunicación o consulta se canalice a través de la Coordinación de Educación Primaria o de la Dirección".

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la denuncia ni sobre el alcance de la investigación, que continúa abierta mientras las autoridades tratan de esclarecer los hechos denunciados.

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