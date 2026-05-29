Se levanta el confinamiento en Òrrius tras controlar el incendio que afectaba al municipio de Barcelona

En el municipio barcelonés de Òrrius se han vivido momentos de tensión. Un incendio ha afectado tanto a la vegetación como a una fábrica. El problema, el material con el que trabajan en la industria. La parafina, un producto altamente inflamable, que se utiliza para hacer, entre otras cosas, ceras o velas. En el caso de esta industria, en el momento en el que se inició el fuego, contaba con 500 kilos de parafina en su interior.

Se desconoce el origen

Aunque las hipótesis dicen que lo más probable es que el fuego se iniciara en la zona de la vegetación, los bomberos desconocen con exactitud dónde se habría originado el incendio. El Subinspector de Bomberos, Josep Manelo, ha asegurado que "no lo sabemos con exactitud. No sabemos si el fuego de vegetación forestal ha provocado el incendio de industria o el incendio de industria ha provocado el fuego de vegetación".

La preocupación, las familias y sus mascotas

Los vecinos han vivido momentos de gran angustia al enterarse de que sus viviendas podían verse afectadas por las llamas: "Tenía a mi padre y a mi madre en casa y he salido corriendo del trabajo a venir a ayudarles". Una de las vecinas dice haber tenido que evadir el control de los agentes de seguridad para llegar a su casa: "Me he tenido que saltar por la montaña porque tenía que llegar si o si". La preocupación de muchos, su familia y sus mascotas: "Tengo a mi familia aquí. A mi hermano a mi padre a mis sobrinos y porque tengo animales".

Se levanta el confinamiento

Algunos vecinos habían sido confinados y otros desalojados en función del riesgo que suponga el incendio para sus casas. Esta mañana se ha enviado una alerta de Protección Civil a los teléfonos móviles para informar sobre el levantamiento del confinamiento en el municipio. En el mismo mensaje piden no acercarse "a la zona afectada por el incendio para evitar riesgos innecesarios y continuad atentos a las indicaciones de las autoridades".

El fuego de la vegetación ya ha sido estabilizado. Así lo ha confirmado Josep Manelo: "El fuego de la industria lo tenemos monitorizando, estamos haciendo una estrategia que la llamamos defensiva. Estamos dejando que queme el combustible para no tirar agua". Está previsto que hoy puedan estabilizar también el incendio de la fábrica.

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