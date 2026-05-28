La Audiencia Nacional anula la absolución de la actriz Ana Duato por fraude fiscal en el 'caso Nummaria' y pide repetir el juicio

El pasado mes de julio, la actriz Ana Duato, acusada por el 'caso Nummaria' había sido absuelta de todos los delitos de los que estaba acusada. Así lo dictó la sentencia de la Audiencia Nacional que consideraba que "no concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario".

Sin embargo, este jueves, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacioanl ha decidido suspender la absolución de la intérprete y de su marido el productor Miguel Ángel Bernardeu, por ese caso de fraude fiscal. Ahora, la institución ordena repetir el juicio contra ella con un tribunal diferente.

Asimismo rebajan de 80 a 78 años la pena del asesor fiscal y dueño del despacho Nummaria, Fernando Peña, al considerar que uno de los delitos fiscales por los que fue condenado está prescrito, mientras que en otros se reduce alguna de las cuotas defraudadas en determinados delitos cometidos por sus clientes.

Hace 10 meses, la pareja fue absuelta del delito fiscal por defraudación del IPRPF de los años 2010 a 2012, en el caso de ella, y de 2011, en el de él. El motivo por el que han estimado el recurso es porque la sentencia recurrida no justifica o motiva en términos de lógica racional la absolución de ambos acusados y recuerda que en el marco de las posibilidades que tienen como Sala de Apelación no es posible revocar el juicio de culpabilidad efectuado por la sentencia recurrida, ni puede condenar.

Sobre todo examinan el caso de la actriz, considerando que las afirmaciones de que no existieron defraudación y ocultación no están explicadas o motivadas suficientemente. El motivo es que expresan que Duato percibió los ingresos mediante una sociedad instrumental creada por ella misma con la ayuda del asesor, los cuales dieron lugar a cuotas del IRPF inferiores a las que correspondía al declararse como renta vitalicia.

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