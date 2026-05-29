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Noticias de hoy, viernes 29 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 29 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, viernes 29 de mayo de 2026

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Publicado:

El ataque de Rusia a Rumanía, la comparecencia de Sánchez o la explosión de un cohete, entre las noticias más destacadas de este viernes 29 de mayo de 2026.

Ataque

Un dron ruso ha impactado contra un edificio residencial en Rumanía dejando dos heridos. El Gobierno rumano ha confirmado el incidente contra el décimo piso del inmueble. Según varios informes ese dron ruso voló 13 km dentro de territorio rumano y se estrelló contra el edificio, muy cerca de la frontera con Ucrania.

Las autoridades continúan investigando el ataque. Cabe recordar que Rumania es miembro de la OTAN y de la Unión Europea.

Comparecencia presidente

Al término de la jornada del jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados, adelantándose, por poco, a la petición de los grupos parlamentarios.

Todo apunta a que se producirá dentro de 4 semanas, tras la visita del Papa León XIV y la declaración de Zapatero ante el juez. El jefe del Ejecutivo rendirá cuentas tras las últimas investigaciones judiciales que salpican al PSOE.

Huelga profesores

Los sindicatos de profesores catalanes se han encerrado durante toda la noche en la Conselleria. En estos momentos permanecen allí. El encierro ha comenzado tras acabar la última reunión sin acuerdo, aunque a las diez de la mañana habrá otra, mientras, en La Comunidad Valenciana continúa también la huelga indefinida.

Incendio Orrius

En la localidad catalana de Órrius, el incendio forestal se ha dado por estabilizado. Las autoridades lo acaban de confirmar que el incendio está controlado en su totalidad y han levantado el confinamiento de los vecinos.

Sin embargo arde una industria de parafina que ha provocado una columna de humo que es altamente tóxica. Está previsto que hoy puedan estabilizar también el incendio de la fábrica.

Explosión cohete

Un cohete New Glenn de Blue Origin, de la compañía de Jeff Bezos, ha explotado en la plataforma de lanzamiento durante una prueba el jueves, lo que supone un contratiempo para la empresa espacial de Jeff Bezos en su búsqueda por reducir la distancia con SpaceX, de Elon Musk.

La explosión ha generado una gran bola de fuego. En otra publicación en X, Bezos señaló que era "demasiado pronto para conocer la causa principal": "Un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar. Vale la pena".

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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