Un incendio obliga a desalojar el Hotel Ritz de Madrid

Un incendio de pequeñas dimensiones desencadenado esta madrugada en el hotel Ritz de Madrid, y que no ha causado daños personales, ha provocado que los responsables del hotel hayan tenido que evacuar a los más de 200 huéspedes. El fuego se produjo en torno a la 1.45 de la madrugada en las cocinas del hotel, situadas en la planta baja.

Según ha explicado el director de Guardia, Francisco García, el incendio se produjo al arder una sartén en la cocina, que afectó a uno de sus extractores. Sin embargo, el fuego pudo ser sofocado rápidamente por los propios empleados del hotel y por efectivos policiales que se trasladaron allí.

A pesar de la rápida reacción del personal, el fuego provocó una gran humareda que se extendió por la chimenea; lo que llevó a la dirección del establecimiento a pedir a todos sus huéspedes que se trasladaran a los jardines del hotel.

Hasta el lugar se dirigieron tres dotaciones de Bomberos que no tuvieron que realizar labores de extinción pero sí de extracción de humo.También se trasladaron los efectivos del Samur Protección Civil, que no tuvieron que realizar ninguna intervención.

El director de guardia confía en recuperar el suministro eléctrico en pocas horas para que puedan volver los clientes a sus habitaciones, que a lo largo de esta madrugada han sido trasladados a otros hoteles cercanos, como el Palace, el Villarreal y el Urban.

"El personal no estaba organizado", según un huésped

Algunos de los clientes del Ritz, han criticado el"desconcierto"y la "desorganización" que han sufrido durante el desalojo derivado.

Uno de los residentes, ha explicado que no fue avisado de lo sucedido por el personal del hotel, si no que se enteró por el fuerte olor a quemado:"el cuarto piso estaba lleno de humo".Además ha insistido en que: "el personal del hotel no estaba muy bien organizado para lidiar con una situación de emergencia.

Asimismo, ha manifestado que los responsables del hotel les dieron varias versiones de las causas de lo sucedido, "lo que denota una cierta desorganización por su parte, algo bastante sorprendente".

Por el contrario, el director de guardia del hotel ha asegurado que ha funcionado bien el Plan de Evacuación para desalojar durante este madrugada a sus residentes.