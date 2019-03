El incendio de Ibiza podría convertirse en el más grave de la historia de Baleares

El incendio que arrasa la masa forestal del municipio ibicenco de Sant Joan de Labritja, que, según la ministra de Defensa, Carme Chacón, ya ha quemado 1.500 hectáreas de superficie, podría convertirse en el más grave de la historia de Baleares y superar así al que se produjo en S'Alqueria (Artà) el 31 de agosto de 1992 y que afectó a un total de 2.044 hectáreas.



No obstante, según ha indicado la propia Chacón y la Conselleria de Medio Ambiente, hasta que no se sofoquen las llamas no se podrá conocer la dimensión real de la superficie afectada por el fuego, por lo que, de momento, las cifras que se están dando son estimativas y podrían aumentar o disminuir una vez finalicen las labores de extinción, algo que hasta ahora se desconoce cuándo sucederá, dado que todavía no ha sido controlado el incendio.



Al incendio de S'Alqueria, que es el más grave que ha sucedido en la historia de las islas, le sigue en superficie afectada el originado en Ses Bases (Andratx) el 1 de junio de 1994 que quemó 1.266 hectáreas; el de Sa Duaia (Artà) el 8 de octubre de 1999 que abrasó 1.112 hectáreas y el de Ca'n Canals y Son Sanxos (Artà) producido el 10 de agosto de 1994 que calcinó 901 hectáreas.

Los incendios más graves de Baleares

A continuación, se encuentran el de Na Burguesa (Calvià) el 31 de julio de 1993 que afectó a 492 hectáreas; el de Ca'n Lleig y Es Bosc (Escorca) el 14 de septiembre de 1993 que incendió 473 hectáreas y el de Son Ganxo (Manacor) el 4 de agosto de 2000 que quemó 414 hectáreas.



No obstante, el incendio originado en agosto de 2010 en la cala ibicenca de Benirràs, que calcinó alrededor de 350 hectáreas, fue el primero en Baleares en el que se decretó el nivel 2 y pasó a formar parte de la lista de incendios más importantes del archipiélago balear, atendiendo a la superficie afectada.