Absuelven a un policía en Vigo por llamar "matado" y "subnormal" a una persona con discapacidad

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha absuelto a un policía local tras haber llamado "matado" y "subnormal" a una persona con discapacidad, al considerar que estas expresiones no constituyen un trato "degradante".

Según recoge Europa Press, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la persona afectada, que había recurrido un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo. La resolución judicial confirma la decisión previa de archivar el caso.

El agente y el denunciante estaban discutiendo cuando, el policía habría llamado "matado" y "subnormal" al hombre, que llevaba un bastón debido a su discapacidad. Según detalla la Audiencia, el intercambio se produjo en un contexto de tensión en el que, aparentemente, el ciudadano también habría dirigido frases desafiantes al funcionario, como "ya te veré fuera de aquí".

La resolución judicial

"En el curso de la cual le profirió los insultos antes referidos. Estos hechos no revisten los caracteres de gravedad, ni por los insultos que no pueden ser considerados como degradantes, ni aún contando con las referencias a la privación del 'bastón', que no era tal sino un simple palo, habiendo mencionado que era un bastón de apoyo que estaba roto."

Aunque el tribunal no aprecia delito penal en la conducta del agente, sí deja abierta la puerta a una posible responsabilidad administrativa: "En su caso podrá ser una conducta del agente que puede dar lugar a responsabilidad administrativa, pero no la tiene penal." Con esta decisión, el recurso queda definitivamente desestimado y el caso cerrado en lo penal.

