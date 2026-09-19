De la pasarela a nuestro armario: así aterrizan las tendencias de la MBFWM en la calle

Transparencias, brillos, volumen, tejidos vaporosos, explosión de color... Todo eso, y mucho más, lo hemos visto estos días en la Semana de la Moda española. En esta edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid hay tendencias para todos los gustos, pero ¿todo lo que desfila termina en nuestros armarios?

De la pasarela al armario

Las pasarelas marcan el camino, sin duda. Hay prendas que prácticamente salen tal cual a la calle, sin ningún cambio. Depende, en buena medida, de la intención del diseñador y de hasta dónde quiera llevar esa propuesta. En otras ocasiones se produce una adaptación en la que la tendencia cambia de forma, color o incluso significado. Esta temporada veremos, según Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza, fundadoras y diseñadoras de Agua Bendita, prensas románticas, artesanales y, sobre todo, muchas flores, Pero, ¿cómo se adapta? ¿cómo aterrizan estos diseños en nuestros armarios? ¿cómo cada uno los hace suyos?

El recorrido puede empezar en una pasarela, continuar en las colecciones de las grandes marcas y terminar, meses después, en los escaparates y en las calles. En ese camino, las tendencias se simplifican, se reinterpretan y se adaptan a la vida real. Lo que en una pasarela puede aparecer como una propuesta arriesgada acaba convertido en una prenda mucho más sencilla y fácil de llevar. Un color, un tejido, una silueta o un estampado pueden ser suficientes para reconocer una tendencia sin necesidad de reproducir el look completo.

Un buen ejemplo nos lo pone Celia Bernardo, fundadora y diseñadora de Celia B, "este vestido tiene esta flor que es un broche, lo puedes quitar y te queda algo más minimalista" porque como recuerda la diseñadora "se trata de cómo lo reinterpretas tú".

Cada uno decide cuánto de esa tendencia incorpora y cómo la combina, aunque detrás de esas decisiones siempre hay una tendencia que comenzó mucho antes de llegar a una tienda.

Y ahí está precisamente la clave: la moda no llega a nuestros armarios como una orden, sino como una propuesta. La pasarela marca el rumbo, las tiendas lo acercan y cada uno decide qué camino seguir.

Porque, al final, entre lo que vemos desfilar y lo que terminamos llevando hay muchas decisiones. Y quizá esa sea una de las partes más interesantes de la moda: que una misma tendencia puede acabar siendo completamente diferente según quién la lleve.