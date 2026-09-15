Un incendio obliga a confinar a 240 personas y a trabajar a 36 dotaciones de bomberos en Alfarràs, Lleida

Un incendio ha obligado este martes a confinar a los vecinos del pueblo de Andaní, donde viven unas 240 personas, tras propagarse el fuego por la localidad de Alfarràs, Lleida.

El incendio afecta a unas 30 hectáreas y ha obligado a trabajar a 36 dotaciones de Bombers de la Generalitat, de las cuales ocho son aéreas. Las autoridades han indicado que el fuego todavía no está estabilizado.

Protección Civil, siguiendo la recomendación de los bomberos, ha enviado un mensaje Es-alert a los teléfonos móviles de los vecinos para pedirles que se confinen hasta nuevo aviso ante el avance de las llamas, recomendando el cierre de puertas y ventanas.

Se levanta el confinamiento

Poco después, las autoridades levantaban el confinamiento de los vecinos de Andaní al mejorar la situación, aunque por ahora el incendio sigue sin estar controlado.