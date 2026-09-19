Detenido falso comercial por estafar 350.000 euros a personas vulnerables

La Guardia Civil ha detenido en Granada a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito continuado de estafa, usurpación del estado civil y falsedad de documento público y privado en el marco de la operación Larberik.

Más de 40 personas han denunciado haber sido víctima de esta estafa

Hasta el momento se estima que ha podido estafar más de 350.000 euros a personas de edad avanzada y con discapacidades de distinto tipo que, en muchos de los casos, vivían solas. La operación arrancó en mayo cuando los agentes del Puesto de Armilla, Granada, identificaron un vehículo durante un dispositivo operativo de seguridad ciudadana. En concreto, localizaron en el maletero numerosa documentación de contratos de crédito, talonarios y facturas con datos de terceras personas. Tras realizar gestiones con las personas cuyos datos figuraban en ellos, los agentes comprobaron que todas ellas habrían sido estafadas por el conductor, motivo por el que se intervino toda la documentación.

Falso comercial

El modus operandi del presunto autor consistía en presentarse ante las víctimas como comercial de distintas empresas, con apariencia educada, correcta y bien vestida, lo que le permitía generar confianza y acceder a los domicilios sin dificultad. Una vez dentro, obtenía datos personales, documentación bancaria, certificados de pensión y firmas, que utilizaba para formalizar contratos de crédito, adquirir teléfonos móviles o financiar vehículos sin conocimiento de los perjudicados.

También exigía pagos en metálico

En algunos casos, este falso comercial regresaba a los domicilios alegando supuestos errores en la financiación y convencía a las víctimas de realizar pagos en metálico, transferencias o cargos con un TPV portátil para supuestamente cancelar las operaciones, generando un doble perjuicio económico. En otros, firmaba él mismo los documentos, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas y el temor a sufrir un perjuicio mayor para prolongar el engaño y repetir nuevas operaciones con sus datos. Además, durante el registro de su domicilio se han intervenido una de las motocicletas denunciada como estafada, el vehículo que conducía, presuntamente obtenido mediante documentación de una víctima, así como más de mil euros en efectivo o una TPV portátil. Asimismo, se ha incautado diversa documentación bancaria, contratos de financiación y otros efectos directamente relacionados con la investigación, entre ellos un documento de renting de un turismo a nombre de una persona fallecida.