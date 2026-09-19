El impactante vídeo de un coche a punto de chocar con dos furgonetas por conducción temeraria en Málaga

Un coche ha grabado un vídeo de un conductor temerario por las calles de la ciudad de Málaga. Unas imágenes en las que se puede ver a un vehículo poniéndose en paralelo junto a otro en una calle muy estrecha, frenando, acelerando y encarándose con el otro conductor.

A primera vista se aprecia que podría haber habido un pique previo ya que el conductor comienza a hacer maniobras peligrosas hasta que deja atrás al otro vehículo y se acerca peligrosamente a un cruce en el que termina evitando un choque entre dos furgonetas.