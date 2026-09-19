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Málaga
El impactante vídeo de un coche a punto de chocar con dos furgonetas por conducción temeraria en Málaga
Uno de los vehículos que iba justo delante comenzó a grabar las peligrosas maniobras de un conductor que estuvo cerca de provocar un accidente.
Un coche ha grabado un vídeo de un conductor temerario por las calles de la ciudad de Málaga. Unas imágenes en las que se puede ver a un vehículo poniéndose en paralelo junto a otro en una calle muy estrecha, frenando, acelerando y encarándose con el otro conductor.
A primera vista se aprecia que podría haber habido un pique previo ya que el conductor comienza a hacer maniobras peligrosas hasta que deja atrás al otro vehículo y se acerca peligrosamente a un cruce en el que termina evitando un choque entre dos furgonetas.