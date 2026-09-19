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Un coche graba a un conductor temerario que casi choca con una furgoneta en Málaga

Un coche graba a un conductor temerario que casi choca con una furgoneta en Málaga

Málaga

El impactante vídeo de un coche a punto de chocar con dos furgonetas por conducción temeraria en Málaga

Uno de los vehículos que iba justo delante comenzó a grabar las peligrosas maniobras de un conductor que estuvo cerca de provocar un accidente.

Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
Publicado:

Un coche ha grabado un vídeo de un conductor temerario por las calles de la ciudad de Málaga. Unas imágenes en las que se puede ver a un vehículo poniéndose en paralelo junto a otro en una calle muy estrecha, frenando, acelerando y encarándose con el otro conductor.

A primera vista se aprecia que podría haber habido un pique previo ya que el conductor comienza a hacer maniobras peligrosas hasta que deja atrás al otro vehículo y se acerca peligrosamente a un cruce en el que termina evitando un choque entre dos furgonetas.

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