Ceuta
Un ciudadano ceutí, apuñalado por cuatro migrantes tratando de evitar que le robasen el móvil y una cadena
Cuatro migrantes abordaron a este ciudadano ceutí, presuntamente, con la intención de robarle el móvil y una cadena de oro.
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Un ceutí ha sido apuñalado durante esta madrugada por cuatro migrantes en la rotonda situada entre el cementerio de Sidi Embarek y la subida al Hospital Universitario de Ceuta.
Según publica 'El Pueblo de Ceuta', lo hechos habrían ocurrido cuando los asaltantes intentaron robarle el móvil y una cadena de oro. La víctima circulaba en su moto y paró en una rotonda cuando cuatro migrantes los habrían asaltado.
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La víctima ha sido trasladada al hospital después de recibir varias heridas por arma blanca en ambos costados y en una de sus manos.
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