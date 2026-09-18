Un ciudadano ceutí, apuñalado por cuatro migrantes tratando de evitar que le robasen el móvil y una cadena

Un ceutí ha sido apuñalado durante esta madrugada por cuatro migrantes en la rotonda situada entre el cementerio de Sidi Embarek y la subida al Hospital Universitario de Ceuta.

Según publica 'El Pueblo de Ceuta', lo hechos habrían ocurrido cuando los asaltantes intentaron robarle el móvil y una cadena de oro. La víctima circulaba en su moto y paró en una rotonda cuando cuatro migrantes los habrían asaltado.

La víctima ha sido trasladada al hospital después de recibir varias heridas por arma blanca en ambos costados y en una de sus manos.