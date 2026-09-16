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El incendio de Tuéjar, en Valencia, continúa activo tras calcinar unas 880 hectáreas

El alcalde de esta localidad pide mayor prevención "para que este escenario no vuelva a repetirse".

Incendio en Tuéjar, en Valencia

El incendio de Tuéjar, en Valencia, continúa activo tras calcinar unas 880 hectáreas | Antena 3 Noticias

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Emma Tomás
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El incendio, que comenzó este martes por la tarde en Tuéjar, en Valencia, continúa activo y ya afecta unas 880 hectáreas en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia. La rapidez de su propagación obligó a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias y a evacuar, de forma preventiva, a unas 25 personas de un camping y de casas diseminadas. Las personas del camping han podido regresar a sus casas, pero "el resto van a tener que permanecer evacuadas, ya que se encuentran dentro del perímetro", según explicaba la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

Durante las labores de extinción, dos bomberos resultaron heridos, uno por quemaduras y el otro tras volcar una autobomba, pero, como informaba esta mañana el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, "están bien y evolucionan favorablemente".

El fuego tiene ya un perímetro que alcanza ya los 18 km pero se mantiene estable. Aun así preocupa el viento y las tormentas previstas para las próximas horas por si pudieran producir algún rebrote. "Los vientos pueden ser más intensos, de dirección variable y va a ser un momento de mayor riesgo e incertidumbre para su evolución", remarcaba el inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, Jorge Gil, y añadía que "se está trabajando con medios aéreos sobre esa zona del suroeste, para que, cuando entren estas tormentas, el riesgo del salto a la parte oeste del pantano de Benagéber no llegue a producirse".

El origen sigue bajo investigación

Después de una noche en la que, como remarcaba Jorge Gil, su evolución ha sido "favorable porque se han cumplido las predicciones meteorológicas con vientos flojos de oeste a noroeste que han llevado a que el incendio haya dejado de desarrollarse hacia el norte y lo haya hecho hacia el sur", pero a pesar de su evolución positiva el perímetro ha crecido "provocando un incremento de superficie mayor de lo que esperábamos, debido a la dificultad de acceso". Para la jornada de hoy y desde primera hora trabajan en esas labores de extinción 13 medios aéreos, 55 terrestres y un dispositivo con más de 300 efectivos.

Tras casi 24 horas con este incendio activo, el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, reclamaba mayor prevención: "O sacamos madera de los montes o esto volverá a ocurrir". Vecinos de esta localidad mostraban "preocupación" por este fuego que afecta "a una zona de masa forestal muy importante para nosotros, da mucha pena".

Un fuego que comenzó sobre las cuatro de la tarde en una zona de cultivo, cuando el mercurio superaba los 30 grados. Por el momento, se investigan las causas de su origen.

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