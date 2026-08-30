Cinco medios aéreos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en El Borge, Málaga

Un nuevo incendio acecha Andalucía, en esta ocasión en el término municipal de El Borge, en Málaga, según ha declarado en la tarde de este domingo el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía. Hasta el lugar se han desplazado hasta cinco medios aéreos del Plan Infoca.

El fuego lleva activo en este municipio malagueño desde las 16:00 horas de este domingo y los efectivos continúan trabajando desde entonces en la extinción de las llamas. Hasta el lugar se han desplazado un total de cinco medios aéreos, entre ellos tres helicópteros uno ligero, uno semipesado y otro pesado y dos aviones de carga en tierra.

En cuanto a los medios terrestres, el Infoca cuenta con las labores de 30 bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brica), tres técnicos de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Este incendio no hace más que sumarse a los muchos que han ocurrido en España en este verano de 2026, donde miles de hectáreas se han quemado y muchos pueblo han tenido que ser desalojados, sin duda un periodo veraniego que se ha teñido de negro, por el humo de las llamas que han azotado gran parte de nuestro país.

Otro incendio en Almería

Otro incendio ha tenido lugar en la tarde de hoy en Almería, concretamente en el paraje El Romeral en el municipio de Santa Fe de Mondújar. Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero ligero y dos semipesados, dos aviones de carga en tierra, 51 bomberos forestales, 2 brica, 3 técnicos de operaciones, 1 agente medioambiental y 2 autobombas.