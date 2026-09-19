Condenada a 47 años de prisión por prostituir a sus hijas menores en Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a una mujer a penas que suman 47 años de prisión por prostituir a sus dos hijas, que tenían al menos 5 y 9 años cuando sucedieron los hechos, al facilitar encuentros sexuales con desconoccidos a cambio de dinero.

La sentencia impone a la acusada 18 años de cárcel por dos delitos de explotación sexual y otros 29 años como cooperadora necesaria de dos delitos de agresión sexual. El tribunal ha apreciado la especial vulnerabilidad de las menores y el prevalimiento de la madre sobre ellas.

Según declara probado la Sección Tercera de la Audiencia, la mujer concertó entre 2021 y 2022 citas con distintos hombres, que no han podido ser identificados, para que mantuvieran prácticas sexuales con sus hijas. Los encuentros se produjeron en varias ocasiones y, de acuerdo con los testimonios de las menores, algunos de ellos fueron grupales.

Testimonio "creíble, coherente y persistente"

El tribunal ha valorado especialmente la declaración preconstituida de la mayor de las niñas, que considera "creíble", "coherente" y "persistente". Su relato se vio respaldado por los informes de los pediatras que atendieron a las menores, por la declaración de la pareja de su padre —quien denunció los hechos en mayo de 2023— y por un informe psicológico de la fundación Márgenes y Vínculos.

Este último concluyó que el testimonio de las víctimas era "probablemente creíble" y detectó sintomatología compatible con violencia sexual.

La sentencia absuelve a la entonces pareja sentimental de la condenada al no considerar acreditada su participación en los hechos. La Audiencia señala que la única alusión contra él fue demasiado "genérica" y "abstracta" como para sostener una condena.

Además de la pena de prisión, la mujer queda privada de la patria potestad sobre sus hijas y deberá cumplir diez años de libertad vigilada tras salir de prisión. También se le imponen 35 años de prohibición de aproximación y comunicación con las menores, una multa de 30 meses por cada delito de explotación sexual y el pago de una indemnización de 60.000 euros a cada hija.