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Noticias de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 19 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

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La situación en Ceuta un día después del traslado de los migrantes al campamento del puerto, el acuerdo de Donald Trump con Groenlandia, o el aniversario del volcán de Cumbre Vieja, entre las noticias más destacadas de este sábado, 19 de septiembre.

Más de 3.000 migrantes siguen en las calles de Ceuta

Un día después de la "operación traslado", Ceuta sigue colapsada. El intento de vaciar las playas con las 1.700 plazas del Puerto ha fracasado y allí, se siguen ampliando las carpas para acoger a más migrantes. Mientras tanto, según las últimas cifras ofrecidas por fuentes gubernamentales, alrededor de 3.000 migrantes continúan en las calles de Ceuta.

La falta de espacio también obligó a paralizar las labores de limpieza previstas en las playas del Trampolín y Benítez, previstas para cuando las playas se desalojaran.

Donald Trump anuncia que asumirá el control de seguridad de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia, destinado a reforzar el papel de Washington en la seguridad y defensa de la isla ártica, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Según Trump, el pacto tendrá una duración indefinida y permitirá a Estados Unidos mantener una capacidad permanente de actuación en Groenlandia ante posibles amenazas.

El mandatario estadounidense ha asegurado que el acuerdo no supondrá ningún coste para las arcas de Estados Unidos y que permitirá resolver las preocupaciones de seguridad nacional que, según su Administración, existen en la zona debido a la actividad de otros países, especialmente Rusia y China.

5 años del Volcán de La Palma

Hace 5 años, el volcán de Cumbre Vieja empezó a rugir, en la erupción más larga jamás registrada en la Palma.5 años después, la isla arrastra todavía las secuelas.

El impactante vídeo de un coche a punto de chocar con dos furgonetas por conducción temeraria en Málaga

Un coche graba a un conductor temerario que casi choca con una furgoneta en Málaga

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

Traslado de migrantes al puerto

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Más de 2.000 migrantes regresan a las playas tras quedarse sin plaza en el campamento del puerto

Lugar del suceso

Detienen a un hombre de 85 años por estrangular a su exnuera de 47 años en Madrid

Un coche graba a un conductor temerario que casi choca con una furgoneta en Málaga
Málaga

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Imagen del desfile de Hannibal Laguna en la MBFWM 2026
Semana de la Moda

De la pasarela a nuestro armario: así aterrizan las tendencias de la MBFWM en la calle

Imagen de la Audiencia Provincial de Almería
PROSTITUCIÓN

Condenada a 47 años de prisión por prostituir a sus hijas menores en Almería

La Audiencia le retira la patria potestad y le prohíbe acercarse o comunicarse con ellas durante 35 años.

Coche Policía Nacional
TIROTEO

Un muerto y tres detenidos en un tiroteo en Málaga este viernes

La Policía Nacional arrestó a uno de los implicados pocos minutos después del suceso y localizó a los otros dos tras un amplio operativo.

Detenido falso comercial por estafar 350.000 a personas vulnerables

Detenido falso comercial por estafar 350.000 euros a personas vulnerables

Efemérides de hoy 19 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 19 de septiembre?

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Tensión en el traslado de migrantes

Nuevo traslado de migrantes en Ceuta entre carreras, tensión y disparos al aire

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