Noticias de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

La situación en Ceuta un día después del traslado de los migrantes al campamento del puerto, el acuerdo de Donald Trump con Groenlandia, o el aniversario del volcán de Cumbre Vieja, entre las noticias más destacadas de este sábado, 19 de septiembre.

Más de 3.000 migrantes siguen en las calles de Ceuta

Un día después de la "operación traslado", Ceuta sigue colapsada. El intento de vaciar las playas con las 1.700 plazas del Puerto ha fracasado y allí, se siguen ampliando las carpas para acoger a más migrantes. Mientras tanto, según las últimas cifras ofrecidas por fuentes gubernamentales, alrededor de 3.000 migrantes continúan en las calles de Ceuta.

La falta de espacio también obligó a paralizar las labores de limpieza previstas en las playas del Trampolín y Benítez, previstas para cuando las playas se desalojaran.

Donald Trump anuncia que asumirá el control de seguridad de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia, destinado a reforzar el papel de Washington en la seguridad y defensa de la isla ártica, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Según Trump, el pacto tendrá una duración indefinida y permitirá a Estados Unidos mantener una capacidad permanente de actuación en Groenlandia ante posibles amenazas.

El mandatario estadounidense ha asegurado que el acuerdo no supondrá ningún coste para las arcas de Estados Unidos y que permitirá resolver las preocupaciones de seguridad nacional que, según su Administración, existen en la zona debido a la actividad de otros países, especialmente Rusia y China.

5 años del Volcán de La Palma

Hace 5 años, el volcán de Cumbre Vieja empezó a rugir, en la erupción más larga jamás registrada en la Palma.5 años después, la isla arrastra todavía las secuelas.