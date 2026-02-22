Un hombre sin hogar, en estado crítico tras una brutal agresión en una calle de Girona

Un hombre sin hogar se encuentra en estado crítico, tras haber sido atacado este domingo por la mañana en una calle pública de Girona. El presunto agresor, un joven de 26 años, ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra, que mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.

El orden cronológico de los hechos

Según han informado fuentes policiales, el suceso ha tenido lugar alrededor de las ocho de la mañana en el paseo de Olot, donde el atacante ha comenzado a golpear en repetidas ocasiones a la víctima, por motivos que todavía se desconocen.

Tras recibir el aviso, varias patrullas de los Mossos se han desplazado hasta el lugar de los hechos, y han logrado sorprender al agresor mientras continuaba golpeando al hombre. Al percatarse de la presencia policial, ha intentado huir, llegando a enfrentarse a los agentes. Finalmente ha sido arrestado como presunto autor de un delito de agresión, y otro de atentado contra la autoridad.

Personal sanitario del Sistema de Emergencias Médicas han atendido a la víctima en el lugar de la agresión, y posteriormente lo han trasladado al Hospital Josep Trueta, donde permanece ingresado en estado crítico.

Otros sucesos similares

Este mismo fin de semana tenía lugar otro suceso similar, pero esta vez en Mallorca, donde un joven era detenido como presunto autor de un delito de homicidio, tras haber atacado con un cuchillo a su padre y a su abuelo.

La agresión tuvo lugar en el domicilio familiar, en la zona de Son Ferriol, y según han informado fuentes policiales, el supuesto agresor habría utilizado un cuchillo de cocina para agredir a ambos familiares por causas que todavía se desconocen. La peor parte se la ha llevado su abuelo, ya que se encuentra en el hospital tras haber recibido una decena de puñaladas, entre ellas, una lesión en el rostro que ha afectado a uno de sus ojos.

Por su parte, el padre del detenido también ha resultado herido por arma blanca, aunque las lesiones que presenta no son de gravedad.

Tras la detención del joven, fue trasladado inmediatamente al área de Pisquiatría del Hospital de son Espases, donde permanece ingresado. La investigación sigue en marcha para esclarecer lo ocurrido y determinar el motivo del ataque.

