Gran Canaria tiene cinco nuevas playas para perros

El municipio de Mogán ha dado un paso más hacia la convivencia responsable en el litoral con la habilitación de cinco playas donde está permitido el acceso a perros. Se trata de una iniciativa pionera en el sur de la isla que responde a una demanda creciente tanto de residentes como de visitantes que viajan con sus mascotas y buscan espacios donde disfrutar juntos del mar.

Cinco playas con distintas condiciones

Las playas habilitadas son Perchel, Marañuelas, Aguamarina, Tauro y Los Frailes. En el caso de Perchel y Marañuelas, el acceso con perros está permitido en horario limitado: de 07:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00. Aguamarina permite el acceso durante todo el día sin restricción horaria, mientras que en Tauro el uso está autorizado sin horario, pero en una zona delimitada. Por su parte, Los Frailes también admite mascotas sin limitación horaria.

Una de las particularidades de esta iniciativa es que se trata de playas abiertas y accesibles, donde coinciden usuarios con y sin mascotas. El objetivo no es crear espacios exclusivos, sino fomentar una convivencia respetuosa entre todos los bañistas, siempre bajo unas normas básicas de uso que garanticen la seguridad, la higiene y el disfrute común.

Se pide respetar las normas y ser responsable

En todas las playas se ha instalado señalética informativa donde se recuerdan las condiciones específicas de cada zona y se lanza un mensaje común: "Ayúdanos a mantener la playa limpia: recoge los excrementos de tu mascota". Además, el Ayuntamiento ha colocado cubos de basura en los accesos para facilitar el cumplimiento de esta norma esencial. La limpieza y el civismo se convierten así en pilares clave del proyecto.

Éxito de afluencia en los primeros dias

La acogida ha sido muy positiva y la afluencia elevada. "Estamos encantados, sobre todo pedimos a los dueños que sean responsables", señalan algunos usuarios. La dueña de Sunny, un Golden Retriever que no sale del agua, explica que a su perra "le encanta la playa, vamos a ver cómo va esto, porque dependerá de si los dueños somos responsables".

En estos primeros compases se han visto todo tipo de reacciones entre los animales. Hay perros como Trufa, algo asustadizos ante el contacto con el agua, y otros que se muestran especialmente excitados por la presencia de muchos compañeros caninos. Una fase de adaptación lógica que forma parte del aprendizaje colectivo, tanto de los animales como de sus dueños.

Una experiencia que podría ser referente en el archipiélago

El Ayuntamiento de Mogán plantea esta iniciativa como una experiencia piloto. Si el balance es positivo y se demuestra un uso responsable de los espacios, no se descarta ampliar el modelo a más playas del municipio e incluso servir de ejemplo para otros puntos de la isla. El mensaje institucional es claro: el éxito del proyecto depende del comportamiento de los usuarios.

Se busca avanzar hacia un municipio más inclusivo pero siempre desde el respeto. La convivencia, la limpieza y el cumplimiento de las normas marcarán si estas playas para perros han llegado para quedarse y si otras localidades canarias se animan a replicar la iniciativa.

