Dos años del incendio en el edificio de Campanar. Los vecinos celebran un emotivo homenaje a las 10 víctimas mortales

22 de febrero de 2024, 17:30 h: empieza el incendio en un edificio situado en el barrio de Campanar, Valencia. Las llamas se disipan en la séptima planta de uno de los bloques, y en pocos minutos toda la estructura empieza a arder. "Fue muy rápido, muchísimo"; "Yo no estaba en casa. Me enviaron una foto de un piso quemándose, y a los 40 minutos aproximadamente me enviaron otra con toda la estructura quemada, terrible", explican los vecinos.

El horror de esa noche, dos años después, todavía les llena la memoria: "Muchos vecinos siguen recibiendo atención psicológica, también niños", explica el presidente de Aproicam, Enrique Salvador. La tragedia sacudió a centenares de familias; 138 pisos quedaron completamente arrasados por el fuego.

En un primer momento, el Ayuntamiento de Valencia les facilitó un hotel y luego muchos optaron por trasladarse al edificio de Zafranar que puso a su disposición el consistorio. Más tarde, muchos se mudaron a pisos de alquiler gracias a las ayudas de la Generalitat Valenciana. Desde entonces, muchos se han quedado en otros barrios y ahora la mayoría espera volver a sus hogares muy pronto.

De hecho, la previsión es pasar las próximas Navidades en casa. "No quiero pensar en el 2027; si todo sigue así, a final del 2026 volveremos. Explica Óscar, uno de los afectados que nos abre las puertas de su casa en Ruzafa.

Aun así, hay vecinos que confiesan que no quieren volver: "Conozco casos de gente que se ha mudado incluso a otras ciudades, pero la mayoría volverá a casa", explica Salvador.

Esta mañana, autoridades, vecinos y familiares han guardado un minuto de silencio por las 10 víctimas mortales. Un acto que ha tenido lugar a los pies del edificio que continúa en obras.

El edificio incorporará nuevas medidas de seguridad

Durante el proceso de rehabilitación, la incorporación de nuevas medidas de seguridad ha estado muy presente. Todos tenían claro que este nuevo proyecto incorporaría no solo una nueva fachada, sino también otros sistemas complementarios que favorecieran la evacuación y seguridad en caso de incendio.

En el caso de las escaleras de emergencia, han incorporado una salida más. Antes había dos escaleras juntas y ahora las van a separar para que haya espacios de evacuación distintos.

En cuanto a la fachada, va a ser de color blanco "como imagen de esperanza" (explicaba un vecino) y de un material cerámico ignífugo.

A eso hay que sumar barreras de seguridad entre las zonas de las escaleras, ascensores y pasillos para evitar que se propaguen las llamas en caso de incendio y un sistema de detección y extinción por todo el edificio, incluido el garaje.

