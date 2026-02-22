Vicente Magro, Magistrado del Tribunal Supremo: "Cuando una mujer denuncia tiene que saber que la protección es real"

Cuando una persona llega a un cargo gubernativo, sobre todo en justicia, dice Vicente Magro, es para hacer cosas, no para representar una institución. Es para crear iniciativas. Cuando tienes un cargo de gestión, sea judicial o en cualquier ámbito, lo primero que tienes que hacer es rodearte de gente buena. Pusimos en marcha protocolos de reeducación a reincidentes, por ejemplo, en seguridad vial. Reeducamos en seguridad vial a personas, que habían sido condenadas por conducir bajo los efectos del alcohol, a más de 500 personas, ninguno reincidió. Pusimos en marcha en la Audiencia de Alicante la primera experiencia para que si una persona era condenada por un delito leve de violencia de género, pasara por un curso de reeducación de conducta obligatoriamente, eso fue motivo de críticas originalemente, pero el 93% de las personas que pasó por el programa no volvió a poner la mano encima a una mujer. Y eso motivó que el Parlamento en una reforma legislativa introdujera los cursos obligatorios a maltratadores

Sentencia de "la manada"

Vicente Magro Servet es uno de los autores de la conocida como sentencia de la manada. El Tribunal Supremo sentenció que en el caso de las violaciones grupales ha de imponerse una pena por la agresión sexual cometida individualmente y por la cooperación en las agresiones sexuales del resto de intervinientes. Esto evidentemente eleva mucho la pena y lo que se pretendía es trasladar un mensaje a la persona que pretende cometer ese tipo de delitos tan graves a una mujer. Nos sorprendió que después de la sentencia de la manada no bajaran las violaciones grupales, pero nos sorprendió que incluso hubiera violaciones grupales de menores cometidas contra chicas menores de 14 años, algo gravísimo, que no llegamos a entender. Nos tenemos que preguntar por qué hay

Menores infractores

En Alicante, continua el magistrado, montamos una oficina para menores, que denominamos, "Preventia", para prevenir la comisión de delitos por parte de menores y demostrar que, a veces, tienen unas circunstancias que les llevan a cometer esos delitos. ¿Por qué niños de 13, 14 y 15 años están cometiendo delitos tan graves? Nos llamaban padres a la Audiencia para preguntar ¿qué podían hacer con sus hijos que les roban para comprar y consumir droga? Desde la justicia no solo estamos para condenar, estamos también para prevenir. Tenemos criminólogos, psicólogos, trabajadores sociales que hemos formado en España y los necesitamos.¿Por qué si tenemos ese capital humano, no lo podemos utilizar? Para luchar contra todas las violencias tenemos que poner en marcha cuadrosasistenciales que ayuden a las personas a replantearse por qué delinquen. Los problemas de la sociedad no se solucionan con que una persona se le ocurra una idea y la ponga en marcha en su territorio. Estamos en un Estado y las buenas soluciones deben ponerse en todas las provincias. Cuando ponía en marcha estos programas me llamaban de otras Audiencias Provinciales para preguntarme si podíamos reproducir esos programas en su ciudad. En la justicia podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, con ganas, impulso, y gente competente que trabaje al unísono con el mismo objetivo. Sobre todo cuando se propone una idea que no quede circunscrita a tu tierra, no, esto no debería funcionar así, debería extenderse por todo el país.

Protección a los menores

Cuando un menor es víctima de un delito sexual no se debe dudar de la palabra del menor y toda la orientación del procedimiento debe tener en perspectiva el interés del menor. Ejemplo de una sentencia: una niña estaba siendo víctima de delitos sexuales en su hogar por parte de la pareja de su madre, ella a su madre no quería contarle lo que hacía su pareja, pero en el colegio tenían un protocolo de detección de agresiones sexuales a menores, que es lo que la Ley 8/2021 de Protección a la Infancia dijo que había que hacer. El colegio hizo una práctica con sus alumnos: dibujad lo que más os fastidie. La niña dibujó a la pareja de su madre agrediéndole sexualmente. El tutor llamó a la guardia civil, se inició una investigación y paró el horror para esa niña, porque ese colegio tenía ese protocolo y, sobre todo, lo aplicó. Si la Ley 8/2021 dice que hay que poner protocolos de detección de agresiones sexuales en los hogares, ¿por qué no se pone en marcha ese protocolo y se homologa a nivel nacional esa idea?.

El acoso escolar se mitiga si los colegios vigilan que se cumplan los protocolos

Las cifras de niños que se suicidan, 76 muertes de menores de entre 15 y 19 años en 2024, tercera causa de muerte para los jóvenes de entre 15 y 19 años, según el Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, estas cifras son tremendas. Y entre los motivos de esas acciones trágicas está el acoso escolar. Los niños y niñas no quieren seguir sufriendo el martitio del acoso escolar y eso hay que pararlo con programas de cumplimiento normativo. Tenemos expertos en implantar programas de complimiento normativo, "compliance" y eso hay que hacerlo. Con que un niño se suicide por no soportar el sufrimiento provocado en su colegio bastaría para tomar esta medida.

Falta de medios en la justicia

Los que estamos trabajando en justicia, lo hacemos por vocación, pero cuando vas sumando años, en la carrera, dice el magistrado, sabemos que solo con voluntad, decisión y aptitud no es suficiente para sacar adelante los casos. Ahora mismo todos los que trabajamos en justicia estamos haciendo un esfuerzo tremendo por sacar adelante los casos. La cifra de resolución de asuntos comparada con la de ingresos está muy a la par, pero necesitamos ayuda; más jueces, más medios, económicos, materiales. ¿Cuántos trabajadores de la justicia; magistrados, jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, están comprando con su propio dinero ordenadores y material para que podamos trabajar. Aquí en el Supremo, no nos podemos quejar, pero ¿qué pasa con los órganos de base?. Hace falta inversión para que la respuesta de la justicia sea mucho más rápida, que es sinónimo de calidad.

Juzgados de violencia sobre la mujer

Cuando le decimos a una mujer: "hay que denunciar", " no hay que callarse el maltrato", que vea que la protección es real y existe. Lo que no podemos hacer es decirle a la víctima denuncie, y luego no ser capaces de darle la debida protección que la víctima merece. Entonces si ahora le hemos dado más competencias a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, que me parece correcto para que se trate de forma especializada a las mujeres, pues evidentemente habrá que crea más juzgados especializados, más plazas de jueces, más plazas de fiscales... es como si una empresa vende más productos tiene éxito y mayor demanda, habrá entonces que contratar más empleados, más directivos. La justicia es una empresa y tenemos que concebir la solución a los problemas de la justicia lo mismo que un empresario resolvería esas cuestiones. Si hay más trabajo, hay que contratar más medios para el cliente, que en este caso es el ciudadano.

Magistrado divulgador

Vicente Magro es un escritor casi compulsivo, sentencias, novelas casi a una por año y guías de derecho, que arrojan luz a estudiantes y legisladores. La "Guía práctica para el ejercicio del cargo de presidente de comunidad de propietarios" es un libro muy práctico de preguntas y respuestas sobre la propiedad horizontal, que administradores de fincas, propietarios, presidentes de comunidad utilizan en las juntas de vecinos para solventar cualquier duda. El libro tiene tanto éxito que se utiliza entre la población latina de Estados Unidos. El magistrado nos lee un ejemplo: ¿Puedo hacer una obra dentro de mi casa o local de negocio o me lo deben autorizar en junta.? La respuesta: cualquier comunero o inquilino puede hacer obra, siempre que no afecten a elementos comunes, como puede ser terraza, puerta... La facilidad de la obra es que está indexado por materias. Consiste en unificar los criterios, que siempre busca el Tribunal Supremo. Si esto pasa la respuesta es esta, dice Magro, luego se pueden contemplar matices, pero al menos, tienes una solución rápida para empezar. El magistrado cuenta en sus novelas, y en sus libros, todos esos matices, que muchas veces en sus sentencias no puede plasmar.

