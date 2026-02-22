Muere electrocutado un hombre mientras trabajaba en Villanueva del Río y Minas, Sevilla

Un hombre de 43 años ha muerto en un accidente laboral este domingo en Villanueva del Río y Minas, Sevilla, a causa de una electrocución.

Según fuentes del servicio Emergencias 112 de Andalucía, un ciudadano ha llamado al teléfono 112 sobre las 11:20 horas para indicar que había un hombre caído en el suelo en una zona de campo cercana a la SE-4100. La sala coordinadora activó a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los agentes de la Guardia Civil desplazados al lugar han confirmado al 112 que se trata de un accidente laboral, por lo que el centro coordinador ha dado aviso también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo. El motivo del fallecimiento podría deberse a una posible electrocución.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha señalado este domingo que "la aplicación de las normas preventivas no es una opción, es una obligación a la hora de evitar" los accidentes laborales. "Estaremos muy pendientes de las posibles responsabilidades que puedan depurarse de este fatal siniestro", ha advertido Tirado en una nota de prensa.

Este no es el único caso de este fin de semana; ayer falleció un hombre de unos 60 años, trabajador de una subcontrata de Adif, en la estación de AVE de Calatayud (Zaragoza). El hombre, integrante de una brigada de mantenimiento de la empresa Azvi, encargada de labores de mantenimiento en la línea de AVE Madrid-Barcelona, manejaba una máquina de gran tonelaje.

735 personas fallecieron en el trabajo en 2025

El año pasado 735 personas fallecieron en el trabajo. Aunque la cifra es inferior a la de 2024 —cuando se registraron 796 accidentes mortales—, sigue siendo profundamente preocupante. Detrás de estos datos hay vidas y familias, y vuelven a evidenciar, entre otras cuestiones, la ausencia o insuficiencia de medidas preventivas capaces de evitar que 735 hogares queden marcados para siempre.

La estadística también refleja que 620.386 personas trabajadoras sufrieron un accidente laboral en 2025, de las cuales 90.548 lo padecieron en desplazamientos in itínere. De hecho, este tipo de siniestros aumenta respecto a 2024, tanto en los accidentes leves y graves como en los mortales.

