Un hombre asesina a su vecino a puñaladas en Benimàmet, Valencia

La Policía Nacional ha detenido este domingo a un hombre de 35 años acusado de apuñalar y matar a un vecino de 59 años en el barrio valenciano de Benimàmet, tal y como han informado fuentes policiales a EFE.

El suceso se ha producido sobre las 15:35 horas, después de que una vecina del inmueble alertara al teléfono de Emergencias 112 de que había escuchado golpes y ruidos procedentes de una vivienda del edificio. Tras la llamada, se movilizaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local hasta el lugar.

A su llegada, los agentes encontraron en el interior del domicilio al hombre herido por arma blanca y al presunto agresor. El sospechoso fue detenido en el lugar acusado de homicidio.

Previamente, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) había solicitado la intervención de una unidad del SAMU para asistir a un hombre herido por arma blanca en la calle Gavarda. Sin embargo, el equipo médico desplazado únicamente pudo confirmar el fallecimiento de la víctima, un hombre de 59 años.

Según ha precisado la Policía Nacional, el detenido es de nacionalidad rumana, mientras que el fallecido era español. Agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica se han desplazado al lugar para recabar pruebas y continuar con la investigación de lo ocurrido.

