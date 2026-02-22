Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
'THERIANS'

Cinco detenidos en Barcelona tras una concentración de 'therians'

La convocatoria, difundida en redes sociales durante los últimos días, reunió a 3.000 personas en el Arco del Triunfo.

Therian

TherianEFE

Marta Alarcón
Publicado:

Este sábado por la tarde se vivieron momentos de tensión en Barcelona, después de que una concentración vinculada al fenómeno conocido como 'therian', terminara en altercados y actos vandálicos. Los hechos se saldaron con cinco personas detenidas por desórdenes públicos, según han informado fuentes policiales y municipales.

La convocatoria, difundida en redes sociales durante los últimos días, había citado a seguidores de esta corriente juvenil en el Arco del Triunfo, uno de los espacios habituales para encuentros multitudinarios en la ciudad condal. A lo largo de la tarde, varios centenares de jóvenes comenzaron a concentrarse en la zona, entre participantes activos del movimiento y numerosos curiosos que acudieron atraídos por la singularidad del evento.

En el momento de mayor afluencia, la reunión llegó a congregar a unas 3.000 personas. Durante las primeras horas, el ambiente fue tranquilo y festivo, los asistentes conversaban, se fotografiaban y compartían contenido en redes sociales.

¿Qué son los 'therian'?

El fenómeno 'therian' agrupa principalmente a jóvenes que se identifican con animales a nivel simbólico o personal y que, en algunos casos, utilizan máscaras u otros complementos para representar esa identidad.

Sin embargo, tras la finalización de la concentración principal, la situación cambió. Un grupo reducido de personas comenzó a protagonizar incidentes que derivaron en enfrentamientos y daños en el mobiliario urbano. Según fuentes policiales, se registraron actos vandálicos que obligaron a intervenir a los cuerpos de seguridad.

La Guardia Urbana de Barcelona, que inicialmente supervisaba el desarrollo del encuentro, solicitó refuerzos ante la escalada de tensión. Agentes de los Mossos d'Esquadra acudieron al lugar para apoyar en las labores de control y proceder al desalojo de la zona afectada.

Cinco personas detenidas

El operativo conjunto permitió restablecer la normalidad tras varios momentos de tensión. Como resultado de la intervención policial, cinco personas fueron detenidas por su presunta implicación en los desórdenes públicos: cuatro arrestos fueron practicados por los Mossos d' Esquadra y uno por la Guardia Urbana. Por el momento, las autoridades no han confirmado si los detenidos formaban parte o no, de la convocatoria inicial, o se trataba de individuos ajenos que aprovecharon la concentración para generar momentos de tensión.

La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

