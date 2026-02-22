Los Mossos detienen a tres personas por vender drogas sintéticas en 13 pisos turísticos para sesiones de 'chemsex'

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a tres personas, de entre 25 y 44 años, acusadas de traficar con drogas sintéticas desde pisos turísticos de la ciudad que, según la policía, se destinaban al consumo en sesiones de 'chemsex'.

De acuerdo con la Policía de la Generalitat, el grupo llegó a alquilar hasta 13 viviendas de uso turístico, principalmente en el distrito del Eixample, desde las que organizaba la distribución de las sustancias. Los compradores contactaban por teléfono con los presuntos vendedores y, tras recibir instrucciones, acudían a las ubicaciones indicadas para realizar las transacciones.

La operación, llevada a cabo el pasado 18 de febrero y liderada por la Unidad Regional de Investigación de Salud Pública de Barcelona, culminó con dos entradas y registros en domicilios del Eixample, donde se practicaron las detenciones. Durante el dispositivo, los agentes intervinieron 11 kilos de distintas drogas, con un valor estimado de unos 400.000 euros en el mercado ilícito, además de más de 100.000 euros en efectivo.

En los registros, los Mossos requisaron 4,2 kilos de MDMA, 2,44 kilos de ketamina, 1,42 kilos de pastillas de éxtasis, un kilo de cocaína, un kilo de cocaína rosa (tusi) y 953 gramos de metamfetamina, así como 100.740 euros en metálico.

Según la investigación, uno de los arrestados se encargaba de la gestión y venta de la droga, mientras que los otros dos asumían el alquiler de los pisos turísticos utilizados como puntos de distribución. La Policía mantiene abierta la investigación para determinar si existen más implicados o conexiones con otras redes de tráfico en la ciudad.

¿Qué es el 'chemsex'?

El 'chemsex' es una práctica que consiste en mantener relaciones sexuales durante periodos prolongados mientras se consumen drogas para intensificar el deseo, la desinhibición y la resistencia. Suele darse en encuentros planificados —a veces en grupo— y puede implicar el uso de sustancias como GHB/GBL, metanfetamina o catinonas sintéticas (por ejemplo, mefedrona), entre otras.

Se considera un fenómeno de salud pública por el aumento de riesgos asociados, como intoxicaciones o sobredosis, infecciones de transmisión sexual, problemas de consentimiento y posibles efectos en la salud mental y la dependencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.