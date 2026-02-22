Noticias de hoy, domingo 22 de febrero de 2026

Las declaraciones de Sánchez en la precampaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León, los cuatro años de guerra en Ucrania y el crimen familiar en Zamora, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 22 de febrero de 2026.

Sánchez impulsa la precampaña en Castilla y León y plantea un cambio de ciclo frente al PP y Vox

La precampaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León se intensifica con un fuerte cruce de mensajes entre los principales partidos en un escenario de gran competitividad.

En un acto en Ponferrada, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidió convertir los comicios del 15 de marzo en el fin de casi cuatro décadas de gobiernos del PP en la comunidad. Apoyando al candidato socialista, Carlos Martínez, defendió que el PSOE representa la alternativa progresista y apeló al voto útil para impulsar un cambio político que, a su juicio, también puede influir en el rumbo de España. Reivindicó la continuidad del proyecto socialista más allá de 2027 y animó a apostar por "la buena política" frente a lo que considera mala gestión del actual Ejecutivo autonómico.

Martínez respaldó ese mensaje y afirmó que, si logra suficiente apoyo, demostrará que se puede gobernar de forma distinta tras años de gestión conservadora, apelando a una "ola de cambio".

Por su parte, el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, defendió su gestión y cargó contra Sánchez por la financiación autonómica pactada con independentistas. Reivindicó el apoyo del PP a agricultores y ganaderos, subrayó la estabilidad de su gobierno en solitario y destacó inversiones en sanidad, educación e iniciativas fiscales.

También intervino el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien aseguró que la responsabilidad del PP es garantizar gobiernos y no bloquear, y sostuvo que el crecimiento de Vox perjudicará al PSOE.

A menos de un mes de las elecciones, la campaña enfrenta a quienes plantean un cambio político, quienes defienden la estabilidad del actual gobierno y quienes buscan mayor peso dentro del bloque conservador, en un debate marcado por los pactos, las prioridades regionales y la movilización del electorado.

De 'operación relámpago' a guerra interminable: Ucrania cumple cuatro años de invasión

Los sistemas antiaéreos ucranianos derribaron de madrugada varios misiles rusos sobre Kiev, aunque los ataques también alcanzaron zonas cercanas y dejaron heridos. Muchos residentes pasaron la noche refugiados en el metro, en una escena que refleja la vulnerabilidad constante de la población civil cuando la guerra está a punto de cumplir cuatro años.

Horas antes, en Leópolis, una joven policía murió y 25 personas resultaron heridas por explosiones en cadena provocadas tras una llamada que, según las autoridades, era una trampa. Se investiga el caso como posible atentado terrorista con presunta implicación rusa.

El balance atribuido a la ONU cifra en 15.172 los civiles muertos y 41.378 los heridos, entre ellos 766 niños fallecidos y 2.540 heridos. Las bajas militares serían aún mayores: estimaciones apuntan a más de 1,2 millones de soldados rusos fuera de combate y alrededor de 600.000 ucranianos entre muertos, heridos o desaparecidos.

La invasión comenzó con la promesa rusa de una operación rápida para "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania, pero la resistencia ucraniana frustró esa previsión. Millones de personas huyeron, ciudades como Odesa y Mariúpol fueron atacadas y Occidente destinó más de 300.000 millones de euros en ayuda. Hubo episodios especialmente graves, como la masacre de Bucha, y momentos clave como la contraofensiva ucraniana en Járkov en 2022.

Con el paso del tiempo, la guerra se estancó, aumentó el uso de drones y continuaron los bombardeos contra infraestructuras, dejando a miles de personas sin electricidad durante varios inviernos. En 2024, Kiev lanzó su primer ataque en territorio ruso, en Kursk. Pese a intentos de negociación, el conflicto sigue bloqueado por la disputa territorial y Rusia controla gran parte del este de Ucrania. Las imágenes recientes de Kiev bajo las bombas muestran que, cuatro años después, la guerra sigue muy lejos de terminar.

Crimen familiar: Un hombre de 70 años fallece a manos de su hermano en Zamora

Un hombre de 70 años ha fallecido presuntamente tras ser apuñalado por su hermano, de 66, en Peleas de Abajo (Zamora), un suceso que ha conmocionado a los vecinos de la localidad.

El cuerpo fue hallado en la mañana del domingo en la vivienda de la víctima. El servicio de emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 7:20 horas alertando de una persona inconsciente con heridas de arma blanca, supuestamente agredida por un familiar. Según medios locales, otro hermano habría avisado a las autoridades tras recibir la confesión del presunto agresor.

Los sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento. El cadáver presentaba varias puñaladas y se encontraba en la cama de su habitación. Los investigadores tratan de determinar cuándo se produjo el ataque, ya que, según las primeras informaciones, el fallecido no era visto desde el viernes y la agresión podría haber ocurrido durante el fin de semana.

La Guardia Civil de Zamora se ha hecho cargo de la investigación y ha detenido al hermano como presunto autor. El arrestado permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.