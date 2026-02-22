Alerta sanitaria en España por el riesgo de asfixia en unas golosinas de Hello Kitty

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ha emitido una advertencia por el posible riesgo de asfixia asociado a unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón, cuya retirada del mercado ya ha sido ordenada. Las autoridades aconsejan no consumir en caso de tenerlo en casa.

El aviso se ha producido tras una comunicación de los servicios sanitarios de Países Bajos, que detectaron el peligro en este dulce denominado 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', comercializado por la empresa japonesa Sanrio. El producto se vende en bolsas de plástico que contienen sobres individuales.

Distribuidas por casi todo el país

Según la AESAN, estas gominolas han sido distribuidas inicialmente en comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que hayan llegado a otros puntos del país.

La información ya ha sido remitida a las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de información (SCIRI), para asegurar su retirada de los canales de venta. Asimismo, se insiste en la recomendación de no consumir el producto afectado por la alerta.

Cómo actuar ante un atragantamiento

Los atragantamientos son una causa significativa de muerte no natural. El último año con registros (INE: 2022) murieron en España 3.546 personas por este motivo. Por ello, este sábado, un grupo de profesionales de la Asociación Sanitaria Valenciana impartían un curso a familiares sobre técnicas de primeros auxilios.

Dependiendo de si el atragantamiento se ha producido en adultos o en niños, la forma de actuar es diferente. En el primer caso, si el atragantamiento es leve, es decir, si la víctima todavía puede hablar y tose, hay que inclinarla hacia delante y dejar que lo expulse, tosiendo, de manera natural. Es muy importante no golpear en este caso la espalda, ya que podríamos convertirlo en un atragantamiento grave. En el caso de que no pueda hablar ni toser, hay que inclinarlo también hacia delante y ahora sí golpear entre los dos omóplatos.

En el caso de los niños o bebés se recomienda: bajar su barbilla para que la boca esté abierta. Posteriormente, apoyar nuestra espalda y un pie en la pared, consiguiendo un ángulo de 45 grados, que será nuestro apoyo para el bebé. Después, los expertos recomiendan apoyar al lactante en nuestra pierna boca abajo y golpearle cinco veces la espalda. Por último, rota al bebé mirando hacia ti, y presiona el pecho con dos dedos cinco veces.

