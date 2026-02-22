Vídeo: el rescate de cuatro personas este fin de semana en Siete Picos, Guadarrama

Este domingo, la Guardia Civil ha rescatado a un corredor de montaña que se había deslizado por una pendiente de hielo y nieve, abrasándose las manos al intentar parar, así como fracturándose el tobillo.

Además, durante la tarde y con el apoyo del GERA, se rescataron a tres senderistas de entre 20 y 25 años que se les hizo de noche y no podían atravesar diferentes tramos debido al hielo acumulado.

Este domingo también un montañero de 63 años ha muerto tras sufrir una caída en la vertiente segoviana de La Bola del Mundo, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha explicado que los hechos han ocurrido poco antes de las nueve de la mañana, cuando este hombre ha caído por una ladera y se ha golpeado contra un árbol. Una llamada ha alertado del incidente y ha comunicado el lugar donde se encontraba el grupo con el que realizaba la ruta este montañero. Tras contrastar la ubicación, el 112 ha comenzado a gestionar la emergencia y a movilizar los recursos necesarios para acometer el rescate.

El accidente se ha registrado en una zona escarpada y de difícil acceso, a unos 200 metros de la carretera SG-615, por lo que ha tenido que ser movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, en el que se han desplazado dos rescatadores, uno de ellos una enfermera, que ha atendido inicialmente la emergencia. Una vez localizado el herido, el helicóptero ha realizado una maniobra de apoyo de patín para facilitar el descenso del equipo de rescate.

