Detenido en Mallorca tras apuñalar a su padre y dejar en estado grave a su abuelo

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un joven en Mallorca acusado de un presunto delito de homicidio después de atacar con un cuchillo a su padre y a su abuelo en la vivienda familiar, ubicada en la zona palmesana de Son Ferriol.

Su abuelo se ha llevado la peor parte

Según han informado fuentes policiales, el supuesto agresor ha utilizado un cuchillo de cocina para agredir a ambos familiares por causas que aún se desconocen. El abuelo ha sido quien ha sufrido las heridas más graves, recibiendo cerca de una decena de puñaladas. Entre ellas, destaca una lesión en el rostro que ha afectado a uno de sus ojos.

Debido a la gravedad de su estado, ha sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Son Espases, donde está siendo intervenido quirúrgicamente y permanece con pronóstico grave.

El padre del detenido también ha resultado herido por arma blanca, aunque las lesiones que presenta no son de gravedad, según han indicado las mismas fuentes.

Tras su detención, el joven ha sido trasladado inmediatamente al área de Psiquiatría del Hospital de Son Espases, donde permanece ingresado. La investigación sigue en marcha para esclarecer lo ocurrido y determinar el motivo del ataque.

