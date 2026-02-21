Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
sociedad
Sucesos

AGRESIÓN

Detenido en Mallorca tras apuñalar a su padre y dejar en estado grave a su abuelo

Según han informado fuentes policiales, el supuesto agresor utilizó un cuchillo de cocina para agredir a ambos familiares.

Imagen de archivo de un agente de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un agente de la Policía NacionalEuropa Press / Policía Nacional

Marta Alarcón
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un joven en Mallorca acusado de un presunto delito de homicidio después de atacar con un cuchillo a su padre y a su abuelo en la vivienda familiar, ubicada en la zona palmesana de Son Ferriol.

Su abuelo se ha llevado la peor parte

Según han informado fuentes policiales, el supuesto agresor ha utilizado un cuchillo de cocina para agredir a ambos familiares por causas que aún se desconocen. El abuelo ha sido quien ha sufrido las heridas más graves, recibiendo cerca de una decena de puñaladas. Entre ellas, destaca una lesión en el rostro que ha afectado a uno de sus ojos.

Debido a la gravedad de su estado, ha sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Son Espases, donde está siendo intervenido quirúrgicamente y permanece con pronóstico grave.

El padre del detenido también ha resultado herido por arma blanca, aunque las lesiones que presenta no son de gravedad, según han indicado las mismas fuentes.

Tras su detención, el joven ha sido trasladado inmediatamente al área de Psiquiatría del Hospital de Son Espases, donde permanece ingresado. La investigación sigue en marcha para esclarecer lo ocurrido y determinar el motivo del ataque.

Este mismo año ocurría otro crimen familiar, pero esta vez en Pensilvania, Estados Unidos, donde un niño de 11 años mataba a su padre de 42 años, tras haberle quitado la Nintendo Switch por un castigo. El crimen tuvo lugar en la madrugada del 12 de enero, cuando el joven disparó a su padre mientras dormía, tras haber discutido con él previamente.

Según la investigación, el niño consiguió acceder a un arma de fuego guardada en una caja fuerte del domicilio, utilizando una llave que encontró en la casa. Posteriormente, disparó causando la muerte inmediata del adulto. Tras el incidente, el menor habría confesado lo ocurrido a su madre y más tarde a la policía.

34 años de cárcel por violar a su hija en Mallorca

Este mismo mes, también en Mallorca, la Audiencia Provincial de Baleares condenaba a 34 años de prisión a un hombre por violar de forma continuada a su hija menor de edad durante, al menos diez años. Los hechos se prolongan, según el fallo judicial, desde que la niña tenía cuatro años hasta los trece.

