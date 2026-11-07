Encuentran el cadáver de un recién nacido en un frigorífico en Ourense que podría llevar ahí más de 20 años

La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de un bebé recién nacido en un arcón frigorífico de Allariz, Ourense, que podría llevar muerto más de 20 años, según las primeras estimaciones.

Podría llevar más de dos décadas en el frigorífico

El bebé habría nacido tras una gestación de entre 32 y 34 semanas, y según las primeras investigaciones podría llevar muerto más de dos décadas.

De momento, la investigación está abierta y bajo secreto de sumario, por lo que no se van a ofrecer más detalles de la investigación. También se han tomado muestras de ADN del cuerpo del bebé para intentar identificar a sus padres biológicos. La autopsia también revelará más detalles de cómo se produjo la muerte.

Una mujer lo encontró cuando revisaba las pertenencias de su madre fallecida

El descubrimiento ha tenido lugar esta semana en el bajo de una vivienda que acababa de fallecer recientemente. La hija de la fallecida encontró al bebé en la cámara frigorífica mientras revisaba las pertenencias de su madre.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el hallazgo del cadáver de un bebé en un frigorífico de Ourense y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el hallazgo del cadáver de un bebé en un frigorífico de Ourense en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.