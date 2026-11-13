Al menos dos muertos en el incendio de un edificio en Gran Canaria

Jornada negra de incendios en viviendas. El suceso más trágico se ha producido en Gran Canaria donde dos personas han muerto y un hombre ha quedado herido con pronóstico moderado pro el fuego declarado en una vivienda del sur de la isla. El fuego se inició en un edificio de la Avenida de Gáldar, en la localidad turística de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana, a primera hora de la madrugada.

Cuando los Servicios de Urgencias llegaron al lugar solo pudieron confirmar los dos fallecimientos. El herido es un varón de 45 años que presentaba inhalación de humo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

Efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional aseguraron la zona, colaboraron con el resto de recursos de emergencias en el dispositivo desplegado e instruyeron diligencias. Bomberos de San Bartolomé de Tirajana se encargaron de extinguir las llamas y de ventilar el inmueble.

Incendio en una casa en Bilbao

En Bilbao 24 personas han sido trasladadas al hospital por el incendio de una vivienda. Entre ellas tres menores, y otras 25 han sido atendidas y dadas de alta en el lugar. El fuego se declaró en torno a la una de la madrugada en una vivienda del número 7 de la calle Monte Izaro y los bomberos lo dieron por extinguido pasadas las cuatro, mientras la Ertzaintza gestionaba la intervención.

Desde el Ayuntamiento han informado acerca de que uno de los ingresados en el hospital de Cruces se encuentra en estad muy grave, aunque su estado todavía no ha sido confirmado por el servicio de salud.