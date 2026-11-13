Efemérides de hoy 13 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 13 de noviembre?

El 13 de noviembre de 2013, inauguran en la ciudad de Nueva York el nuevo Four World Trade Center, la primera torre de oficinas en el plan de reconstrucción de la Zona Cero tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El corte de cinta fue realizado por el alcalde Michael Bloomberg, junto al promotor inmobiliario Larry Silverstein. El diseño fue encargado al arquitecto japonés Fumihiko Maki, quien integró la infraestructura en el entorno urbano gracias a un juego de reflejos asimétrico que mimetiza el acristalamiento con el cielo. En palabras de Maki: “queríamos crear un edificio que tuviera un fuerte efecto escultórico, pero con una presencia serena”.

Las dimensiones del rascacielos son: 298 metros de altura, dividido en 72 plantas y con una capacidad espacial de 213.600 metros cuadrados. En la actualidad, las oficinas son ocupadas por la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, además de funcionar como sede de la empresa de música Spotify.

Un 13 de noviembre, pero de 1971, la sonda estadounidense Mariner IX entra en la órbita de Marte, convirtiéndose en la primera nave espacial en conseguir orbitar otro planeta del sistema solar. La misión tenía como objetivo el estudio cartográfico y geológico del planeta. Gracias a un sistema de televisión de dos cámaras y a sus instrumentos de infrarrojos, se transmitieron 7.329 imágenes que cubrieron el 85% de la superficie marciana. En esta expedición, los científicos descubrieron el Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar con una altitud de 21,9 kilómetros y 600 kilómetros de diámetro.

En el contexto de la Guerra Fría, este hito supuso una gran victoria para Estados Unidos frente a la Unión Soviética; tan solo unas pocas semanas después llegarían las sondas soviéticas Mars 2 y Mars 3.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 13 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 13 de noviembre?

1905.- Noruega decide en plebiscito la monarquía como forma de gobierno en lugar de la república. Días después el príncipe Carlos de Dinamarca se convierte en rey con el nombre de Haakon VII.

1940.- Se estrena en Estados Unidos la película "Fantasía" de Walt Disney, la primera que se proyectó en estéreo.

1953.- En España, sale el primer automóvil Seat 1400 de la planta de la Zona Franca de Barcelona.

1970.- Golpe de Estado en Siria: Hafez al Assad, miembro del Partido Baaz Socialista y de la minoría alauí, toma el poder, que desempeña hasta su muerte en 2000. Le sucedió su hijo Bashar al-Assad.

1992.- Desaparecen en Alcasser (Valencia) las niñas Miriam García, Desirée Hernández y Antonia Gómez. El 27 de enero de 1993 aparecieron muertas en el paraje valenciano de La Romana.

1994.- El centenario Partido Socialista Italiano (PSI) aprueba, en el 47 Congreso, su disolución.

2010.- La líder birmana Aun Sang Suu Kyi, es puesta en libertad, tras cumplir siete años y medio de arresto domiciliario continuado y cerca de 16 de cautiverio discontinuo.

2013.- Se inaugura en Nueva York el rascacielos Four World Trade Center, la primera torre de oficinas que abre el complejo del World Trade Center (WTC) después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

2020.- La estadounidense Kimberly J. Ng, se convierte en la primera mujer en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol en ser la gerente general.

2022.- Natasa Pirc Musar, abogada independiente, luchadora por los derechos humanos y apoyada por el centro izquierda, es elegida presidenta de Eslovenia y será la primera mujer que desempeñe la Jefatura del Estado en esta república de la antigua Yugoslavia.

2024.- Se inaugura en la localidad española de Puertollano (Castilla-La Mancha) la primera planta solar híbrida del mundo, combina energía fotovoltaica y térmica para optimizar el aprovechamiento solar.

¿Quién nació el 13 de noviembre?

1819.- Estanislao Figueras, presidente del Consejo de Ministros español.

1850.- Robert Louis Stevenson, novelista escocés.

1896.- Felix Dafauce Tarancón, actor español.

1921.- José Antonio Vaca de Osma y Esteban de la Reguera, diplomático ensayista y poeta español.

1923.- Pío Cabanillas Gallas, abogado y político español.

1943.- José María García, periodista deportivo español.

1955.- Whoopi Goldberg, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 13 de noviembre?

1868.- Gioachino Rossini, compositor italiano.

1974.- Vittorio de Sicca, actor y director italiano de cine.

2004.- Harry Lampert, estadounidense creador del superhéroe de cómic Flash.

2011.- Joaquín Laría "Kin Laría", músico español.

2019.- Raymond Poulidor, ciclista francés.

2023.- Fermín Cabal, director y dramaturgo español.

2025.- Antonio Fernández Días, cantaor español.

¿Qué se celebra el 13 de noviembre?

Hoy, 13 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Huntington.

Horóscopo del 13 de noviembre

Los nacidos el 13 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre, se celebran los santos Leandro, Diego de Alcalá, Estanislao de Kostka y Nicolás I.