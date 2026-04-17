Hallan el cadáver calcinado de un hombre de 92 años en Bormujos, Sevilla

Este viernes, 17 de abril, a las 12.08 horas, ha sido hallado el cadáver de un hombre calcinado en una parcela de la localidad de Bormujos, en Sevilla, según informó el servicio de Emergencias 112 de Andalucía. La víctima, de 92 años, fue encontrada por un familiar suyo junto a una zona de pastos quemados en una parcela en el Camino Solano, frente al cementerio municipal.

A la zona acudieron oficiales de la Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que pertenece al Servicio Andaluz de Salud, que ha certificado su defunción en el lugar donde se encontró el cuerpo.

Hombre calcinado en Ciudad Real

El pasado sábado, 21 de marzo, un cuerpocalcinado de un hombre fue hallado junto al kilómetro cinco de la carretera CR-424 dentro del término municipal de Almadén, en Ciudad Real. Por el momento, la investigación del caso está "bajo secreto de sumario", indicó el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

De este modo, no se ha podido revelar la identificación de la víctima, ni aportar más información sobre los hechos, como explicó Sabrido. Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han indicado a EFE que la Sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almadén abrió diligencias previas tras hallar el cuerpo quemado.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informó a EFE que recibieron el aviso a las 10.17 horas por el hallazgo de un cadáver en el paraje Arroyo del Avilero. Acto seguido, se dio parte a la Guardia Civil, que abrió la investigación judicial.

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