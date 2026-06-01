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El niño rescatado en la presa de Palencia apareció agarrado a un tronco junto al cadáver de su madre

La Guardia Civil mantiene como principal hipótesis del incidente las corrientes de agua.

Lugar donde se produjo la tragedia que costó la vida a una madre y su hija en la presa de Baños de Cerrato

El niño apareció agarrado a un tronco junto al cadáver de su madre | EUROPA PRESS

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Iman Benataya
Publicado:

El niño de cinco años rescatado con vida en la presa de Baños de Cerrato, en Palencia, apareció agarrado a un tronco y junto al cuerpo sin vida de su madre. La principal hipótesis apunta a que las corrientes de agua en el entorno de la presa han sido la causa de la tragedia en la que dos mujeres, madre e hija de 52 y 32 años, fallecieron cuando se lanzaron al agua para tratar de salvar al hijo de la segunda.

Esta mañana de lunes, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha detallado que la hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil es que, sobre las 18:40 horas, el niño "podría encontrarse jugando en el agua con una tabla de bodyboard y tuvo algunas dificultades para salir de la zona de baño", lo que llevó a que su madre y su abuela se metieran en el agua para socorrerlo.

Dos pescadores auxiliaron a la familia

Dos pescadores que se encontraban en el lugar acudieron en auxilio de la madre y del menor, que fue localizado agarrado a un tronco y cerca de su madre. Los pescadores consiguieron rescatarlo con vida y fue trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia, mientras que la mujer, de 32 años, ya había fallecido cuando fue sacada del agua. Además, un tío del menor tuvo que ser atendido y trasladado al hospital debido al fuerte estado de nerviosismo que presentaba tras lo ocurrido. Tanto el menor como su tío ya han recibido el alta hospitalaria.

El operativo movilizó durante varias horas a la Guardia Civil, Bomberos, Sacyl, el Servicio de Emergencias 112, la Policía Local de Venta de Baños y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias de la Junta.

Corrientes poco perceptibles

El subdelegado del Gobierno ha relatado que aparentemente se trata de una zona que presenta una "entrada y salida del agua accesibles". Sin embargo, los primeros indicios apuntarían a la posible influencia de las corrientes en este punto del embalse como causa de la tragedia. También ha explicado que la zona suele tener afluencia de gente, según le han transmitido desde el Consistorio de Venta de Baños, y ha precisado que se trata de un lugar accesible y un sitio donde se puede bañar uno, y "con los riesgos que supone bañarse en cualquier río o en cualquier embalse".

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