Duras imágenes: 10.000 pollos mueren calcinados en un incendio de una nave avícola en Villafranca, Navarra

Una explotación avícola de Villafranca, en la Comunidad Foral de Navarra, ha ardido la mañana de este domingo. Según ha informado la Policía Foral, el incendio ha provocado la muerte de unos 10.000 pollos.

La intervención policial, junto a los Bomberos de Navarra, ha tenido lugar a las 8:36 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado patrullas de Seguridad Ciudadana y Protección Medioambiental de la comisaría de Tudela, así como agentes de la Policía Judicial de la comisaría que está investigando e instruyendo las diligencias correspondientes.

Las llamas han afectado a una de las tres naves que componen la granja. La principal hipótesis apunta a que el incendio se podría haber originado por el sistema de calefacción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.