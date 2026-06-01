La Policía abre expediente disciplinario al agente que agredió a una docente en Valencia

La Policía Nacional ha empezado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente que este domingo agredió a una profesora que se manifestaba junto a la Conselleria de Educación en defensa de la educación pública por la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana.

Según ha dado a conocer este lunes la Delegación del Gobierno en esta comunidad, la docente ha presentado una denuncia por los hechos. La agresión se puede ver en varios vídeos que circulan en las redes sociales, donde se la ve de espaldas caminando por la calzada y cómo un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella y la empuja fuertemente con la porra, provocando su caída en el suelo.

Reunión con los sindicatos de la delegada del Gobierno

Paralelamente, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, se han reunido esta mañana de lunes con los sindicatos que han convocado la huelga indefinida, que hoy inicia su cuarta semana. Sin embargo, las negociaciones siguen en punto muerto entre los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) y la Conselleria de Educación.

En el encuentro, además de los hechos producidos este domingo, también se ha abordado el trabajo "conjunto y coordinado" que se ha desarrollado durante las tres primeras semanas de la huelga indefinida del profesorado no universitario. En este sentido, tanto la delegada como los sindicatos de docentes se han emplazado a seguir trabajando para que "ningún otro incidente empañe el trabajo ejemplar desarrollado hasta la fecha". El objetivo, aseguran, es garantizar el ejercicio del derecho constitucional de manifestación.

Bernabé condena los hechos

La delegada del Gobierno ya adelantó este domingo a través de un mensaje en X que consideraba que el vídeo que circulaba por redes, en el que se ve al policía nacional golpeando por la espalda a una mujer que participa en una protesta de profesores en Valencia, es "inaceptable". Anunció que se investigarían los hechos para "depurar responsabilidades".

Por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, quien se desplazó el domingo a la Conselleria para dar apoyo a los docentes, ha asegurado este lunes haberse sentido totalmente "sobrecogido" por la "agresión salvaje e injustificada" de ese policía a una persona que "estaba tranquilamente hablando por teléfono" y que "no estaba provocando" ni "en actitud violenta".

Baldoví ha dicho que envió las imágenes y habló con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y desde Compromís han presentado una pregunta en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones al Ministerio del Interior y ver qué consecuencias va a tener esa agresión "absolutamente desproporcionada e injustificada".

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