La huelga indefinida de la educación pública valenciana entra en su cuarta semana y sin acuerdo

Arranca la cuarta semana de huelga indefinida en la educación pública valenciana. "Estamos cansados, pero no vamos a parar", nos comenta una maestra que, una jornada más, ha venido a protestar con sus compañeros ante la Conselleria de Educación.

Durante la jornada de ayer domingo se vivieron momentos tensos, tras la agresión de un agente de la Policía Nacional a una docente jubilada de 68 años, hoy nos trasladaban su preocupación por ello, "como podéis ver nos manifestamos pacíficamente y lo de ayer estaba fuera de lugar". Desde delegación del Gobierno ya han iniciado el procedimiento para abrir expediente disciplinario al agente implicado en esta agresión y la mujer agredida, una profesora de 68 años, ya ha presentado su denuncia.

Por su parte, la consellera de Educación, Carmen Ortí, en su atención a los medios ha querido manifestar que "desde el minuto cero abogamos para que exista diálogo. Por muy distantes que estén las propuestas, condeno cualquier tipo de violencia. También la que se produjo sobre nosotros".

Para este lunes estaba convocada una mesa sectorial a las 09:00 horas de la mañana para tratar el tema de la inclusión, una reunión que se iba a celebrar de forma telemática. Como les informaban desde Conselleria de Educación "las reuniones programadas para esta semana serán en modalidad exclusivamente telemática para garantizar la seguridad de todos los participantes". Una reunión que de los cinco sindicatos representantes ni CSIF, ni Comisiones Obreras ni STEPV se han presentado y, finalmente, por falta de cuórum no se ha celebrado.

Esta mañana, en los exteriores de la conselleria, cada vez se iban concentrando más profesores y maestros para seguir manifestando su descontento porque, tras cuatro semanas de huelga, siguen sin acuerdo. Se escuchaban, como cada jornada, gritos de "consellera dimisión" o "somos docentes, no delincuentes".

Alrededor de las 11:30 horas, los manifestantes, de forma improvisada, han empezado a recorrer las calles de Valencia. Pasando por las zonas más céntricas de la ciudad. Una marcha improvisada que ha estado marcada por las diferentes paradas o "sentadas" que han ido realizando en la calle Colón, en la delegación del Gobierno o en las Torres de Serrano. Una manifestación pacífica que terminaba donde había comenzado, en la Conselleria de Educación.

Este lunes esta huelga indefinida llega a su decimosexta jornada, una semana que coincide con la celebración de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), los días 2, 3 y 4 de junio.

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