Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Gastronomía

El nuevo lujo turístico ya no solo se mide en estrellas, también se saborea

La gastronomía gana peso en la experiencia del viajero, que cada vez busca descubrir el destino a través de sus productos, sabores y propuestas culinarias.

El nuevo lujo turístico ya no solo se mide en estrellas, también se saborea

El nuevo lujo turístico ya no solo se mide en estrellas, también se saborea

Publicidad

Déborah Sabina
Publicado:

El lujo turístico ya no solo se mide por las estrellas de un hotel, la amplitud de una suite o las vistas desde una terraza. Cada vez más viajeros buscan experiencias capaces de conectar con el destino y, en esa transformación, la gastronomía se ha convertido en una pieza fundamental. Hoy, el turismo premium también se sirve en el plato.

En los desayunos, almuerzos o cenas de muchos hoteles, la experiencia culinaria ha dejado de ser un complemento para convertirse en un atractivo en sí mismo. El viajero ya no solo quiere visitar un lugar: quiere probarlo, entenderlo y descubrirlo a través de sus sabores.

El producto local como protagonista

En el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, Roberto Díaz Salazar prepara elaboraciones donde el producto local gana protagonismo. Una simple tosta puede transformarse en una experiencia gastronómica que potencia el producto de la tierra.

“Vamos preparar una tosta con tomate y otra con aguacate, queso canario Flor de Guía y un poquito de jamón ibérico”, explica mientras prepara una de sus elaboraciones. Sobre una base sencilla de pan de centeno, combina ingredientes de proximidad. Tomate de La Aldea, municipio de Gran Canaria con amplia tradición tomatera. Aguacates cultivados en Mogán, que tienen más sabor debido al sol imperante de forma característica casi todo el año en esa zona de la isla.

Destaca el papel del queso de Flor de Guía, uno de los buques insignias de la gastronomía grancanaria. Se trata de un queso especial hecho con cuajo vegetal, que se realiza gracias a la flor del cardo. “El queso somos número uno. A la gente siempre le gusta porque no son quesos muy fuertes, son semicurados, cremosos”, explica mientras incorpora pequeñas porciones sobre las tostas.

Ricardo no escatima en terminar cada tosta con un buen chorrito de aceite, siempre de oliva virgen extra, y en este caso producido en Fuerteventura. Una apuesta que, asegura, busca potenciar la identidad gastronómica del territorio y el sabor. “Siempre intentamos potenciar el producto canario, producto local, porque la fruta y la verdura aquí suelen ser más dulces por el sol”, explica.

El jamón ibérico, el toque estrella que no puede faltar

Roberto lleva siendo cortador de jamón desde 2008 y asegura que elige él mismo las piezas que sirve. En una experiencia gastronómica de este tipo también importa cómo se sirve cada ingrediente. El jamón ibérico, cortado a cuchillo, representa para Roberto otro ejemplo de cómo el detalle forma parte de la experiencia. “El jamón realmente se tiene que cortar a cuchillo, porque si lo cortas a máquina, la cuchilla gira muchas revoluciones, lo calienta y pierde propiedades”, explica.

Las lonchas finas terminan coronando las tostas: una elaborada con tomate canario, queso y jamón; otra con aguacate de la isla, queso flor de guía, jamón ibérico y aceite majorero.

La gastronomía se ha convertido en una forma más de conocer un destino. Lo que antes podía considerarse únicamente restauración hoy forma parte del viaje, especialmente entre quienes buscan experiencias más exclusivas o diferenciadoras.

La evolución del sector turístico muestra cómo el concepto de lujo continúa transformándose. Ya no se trata únicamente de alojarse en establecimientos exclusivos, sino de vivir experiencias auténticas, conectadas con la cultura local y capaces de generar recuerdos. Porque el nuevo turismo de lujo ya no solo quiere visitar Canarias. También quiere saborearla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de 1 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 1 de junio?

Accidente de avión de Air France

Publicidad

Sociedad

El nuevo lujo turístico ya no solo se mide en estrellas, también se saborea

El nuevo lujo turístico ya no solo se mide en estrellas, también se saborea

Lugar donde se produjo la tragedia que costó la vida a una madre y su hija en la presa de Baños de Cerrato

El niño rescatado en la presa de Palencia apareció agarrado a un tronco junto al cadáver de su madre

Protesta de los profesores en Valencia

La huelga indefinida de la educación pública valenciana entra en su cuarta semana y sin acuerdo

Arranca la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid: Lengua y Filosofía, las primeras pruebas para los estudiantes
PAU 2026

La PAU usa por primera vez sistemas para detectar las chuletas en los exámenes

Arranca el juicio contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer en la Audiencia de Madrid
ACTOR

Luis Lorenzo, ante el juicio por presunto maltrato y estafa a su tía fallecida: "Tengo la conciencia tranquila"

La Policía abre expediente disciplinario al agente que agredió a una docente en Valencia
MANIFESTACIÓIN ENSEÑANZA

La Policía abre expediente disciplinario al agente que agredió a una docente en Valencia

La mujer ha presentado una denuncia por los hechos, que pueden verse en varios vídeos donde se la ve de espaldas caminando por la calzada y cómo un agente de la Policía Nacional corre hacia ella y la empuja fuertemente, provocando su caída.

Río, la madre de acogida de 25 menores en casi dos décadas
Acogida

Así es la madre de acogida de 25 menores en casi dos décadas: "Cada niño es una lección de vida"

Río Casado, a sus 58 años, es una veterana madre de acogida de Zamora. 25 niños y niñas, la mayoría bebés, han pasado por sus manos mientras se les ha apartado de su familia biológica hasta que se resuelve su futuro.

Imagen de la presa de Baños de Cerrato, en Venta de Baños

Las corrientes de agua, principal hipótesis de la muerte de madre e hija en la presa de Baños de Cerrado, Palencia

Foto de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional

Rescatan en Guipúzcoa a un menor retenido por sus padres biológicos y lo devuelven con su familia de acogida

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 1 de junio de 2026

Publicidad