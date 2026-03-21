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Encuentran el cuerpo calcinado de un hombre en un camino en Almadén, Ciudad Real

El cuerpo no ha podido ser identificado por el estado en el que se encontraba y se desconocen por ahora las causas de la muerte.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia CivilEuropa Press

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Paula V. Sisó
Publicado:

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo totalmente calcinado de un hombre encontrado este sábado por la mañana en un camino del término municipal de Almadén (Ciudad Real), en el paraje conocido como Arroyo del Avilero. El estado del cadáver impide por el momento su identificación y se desconocen las circunstancias en las que se produjo la muerte.

El aviso se recibió a las 10:17 horas, según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que alertó a la Guardia Civil tras recibir una llamada en la que se informaba de la presencia de un cadáver en esta zona rural. Debido a que el cuerpo se encontraba completamente calcinado, en un primer momento no se pudo determinar ni el sexo de la persona fallecida.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local de Almadén y un médico de urgencias, que certificó el fallecimiento. También se activaron efectivos de la policía judicial y del servicio de criminalística del instituto armado, que se han hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.

Fuentes municipales y de la Policía Local han confirmado que el hallazgo se produjo en un camino apartado, cercano a la carretera que une las localidades de Almadén y Almadenejos, una vía que ha permanecido cortada parcialmente mientras se desarrollaban las actuaciones policiales en la zona.

El cuerpo fue localizado por un senderista que se encontraba en el paraje de Arroyo del Avilero y que dio aviso a los servicios de emergencia tras encontrar el cadáver.

El lugar quedó acordonado por la Guardia Civil para preservar posibles pruebas y permitir el trabajo de los especialistas, que han realizado la inspección ocular y la recogida de indicios. El estado del cuerpo, completamente calcinado, dificulta las primeras comprobaciones y obliga a realizar pruebas forenses para poder avanzar en la identificación.

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