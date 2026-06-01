Luis Lorenzo, ante el juicio por presunto maltrato y estafa a su tía fallecida: "Tengo la conciencia tranquila"

El actor Luis Lorenzo se ha mostrado este lunes tranquilo y confiado en la justicia a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha comenzado el juicio en el que se sienta en el banquillo junto a su exmujer, Arantxa Palomino, por presunto maltrato y estafa a una familiar de ella, Isabel Suárez, fallecida en junio de 2021 en el domicilio de ambos.

"Levantarte cada día con la cabeza alta, la conciencia tranquila y hacerlo por mis dos hijos pequeños", ha respondido el intérprete al ser preguntado por cómo afronta el procedimiento. Sobre qué espera del juicio, Lorenzo ha añadido: "Salir de manera totalmente favorable, muchas gracias".

El juicio, que se celebrará durante toda la semana, llega después de una investigación que en sus inicios apuntó a un posible homicidio por envenenamiento.

El actor y su entonces pareja llegaron a ser detenidos en 2022 tras las sospechas surgidas por la muerte de la anciana, aunque esa línea fue posteriormente descartada después de los informes forenses incorporados a la causa.

Ahora, el procedimiento se centra en los presuntos delitos contra la integridad moral, administración desleal, estafa, coacciones o detención ilegal y maltrato habitual en el ámbito familiar.

La Fiscalía solicita seis años de prisión para Luis Lorenzo y Arantxa Palomino por un delito contra la integridad moral y un delito continuado de administración desleal.

La acusación particular eleva la petición hasta diez años de cárcel para el actor y once para su exmujer. La defensa, ejercida por el despacho de Juango Ospina, reclama la absolución de los acusados.

La habrían mantenido aislada "sistemáticamente"

Según el Ministerio Público, la pareja habría mantenido a Isabel Suárez aislada desde mayo de 2021 de forma "sistemática" y la habría sometido a un trato "absolutamente vejatorio", privándola de cuidados básicos y sin suministrarle la medicación conforme a la pauta prescrita.

La acusación sostiene además que los procesados habrían controlado su patrimonio, sus cuentas y su dinero durante sus últimos meses de vida.

La defensa rechaza esa versión y sostiene que los hechos no ocurrieron como han sido relatados por las acusaciones. A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, la abogada Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados, ha denunciado que el caso ha estado marcado por una "condena social" previa a la sentencia judicial.

"Es un procedimiento que se inicia por un homicidio. Ese homicidio o asesinato no ha quedado absolutamente probado en este procedimiento", ha señalado la letrada, que ha defendido que el debate judicial debe centrarse en si existieron o no los hechos que ahora se juzgan.

La defensa también recuerda que el matrimonio contrató a cuidadoras para atender a la anciana y cuestiona que se les atribuya directamente una falta de atención.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.