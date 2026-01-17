Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
TRAGEDIA

Localizan el cadáver calcinado de una persona en un descampado de Bizkaia

El estado del cuerpo, que presentaba signos evidentes de haber sido afectado por el fuego, dificulta por el momento la identificación de la persona fallecida.

Imagen de la Ertzaintza

Imagen de la Ertzaintza EFE

Marta Alarcón
Publicado:

En la tarde de este viernes, un cadáver fue hallado en el interior de una chabola situada en un descampado en la localidad de Ortuella, Bizkaia. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo sin vida de una persona totalmente calcinada.

Según han confirmado fuentes de la Policía autonómica vasca a la agencia EFE, tras recibir el aviso del hallazgo, varias patrullas de la Ertzaintza se desplazaron hasta el lugar para asegurar la zona, y llevar a cabo las primeras diligencias. Más tarde, los agentes realizaron una inspección ocular del entorno y, posteriormente, se efectuó el levantamiento del cadáver conforme al protocolo habitual en este tipo de casos.

El estado del cuerpo, que presentaba signos evidentes de haber sido afectado por el fuego, dificulta por el momento la identificación de la persona fallecida. Tampoco han trascendido detalles sobre las posibles causas del incendio ni sobre si existen indicios de criminalidad, cuestiones que están siendo analizadas por los investigadores.

La chabola donde se produjo el hallazgo se encuentra en una zona poco transitada, lo que podría haber retrasado la detección del suceso. Las autoridades no han facilitado más información a la espera de los resultados de las investigaciones policiales y forenses, que serán determinantes para esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, el caso continúa bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis. La Ertzaintza ha señalado que irá ofreciendo más datos conforme avance la investigación y se disponga de información contrastada sobre la identidad de la víctima y las circunstancias del fallecimiento.

Otras noticias similares

Hace tan solo un mes tenía lugar un suceso similar, pero esta vez en el barranco de Arucas, en Gran Canaria, cuando una persona fallecía tras declararse un incendio en una chabola. Un suceso que también provocó la muerte de un perro que se encontraba en el interior de la infravivienda.

Los vecinos fueron los encargados de llamar a los servicios de emergencia, tras ver una intensa columna de humo. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes se encontraron con el cuerpo de la víctima totalmente calcinado, lo que dificultó su identificación. No obstante, según testimonios vecinales, podría tratarse de un hombre de 91 años, conocido en la zona y que residía habitualmente en ese enclave.

